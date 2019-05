La "renta canaria de ciudadanía" que propone Nueva Canarias: apoyando a los vagos

Tiempo de lectura: 2



Miren hace tiempo que vengo pensando que esta sociedad en la que vivimos, sujeta como está definitivamente a los intereses de determinados lobbies y partidos políticos, está perdiendo algunos valores que son esenciales para nuestra convivencia.

Felizmente hemos avanzado muchísimo en cuestiones fundamentales como el respeto a las personas homosexuales o el papel que debe jugar la mujer en nuestra sociedad, y aunque todavía queda terreno por recorrer, son aspectos en los que estamos a la cabeza de los países de nuestro entorno, y me atrevería decir que del mundo. Pero claro, a veces en este país, algunos confunden churras con merinas y guiados por un buenismo ideológico impuesto desde la izquierda, se hacen planteamientos políticos que desde mi punto de vista, están fuera de lugar.

Es el caso de Román Rodríguez, el líder de Nueva Canarias, que plantea en su programa llevar al parlamento la implantación de una "renta canaria de ciudadanía" para que "nadie" tenga ingresos inferiores a los 600 euros. Rodríguez explicó que la cantidad de 600 euros se incrementaría en función del número de integrantes de la unidad de convivencia y su principal función es la de "combatir eficazmente" la pobreza en una comunidad que se encuentra "a la cola del Estado" en salarios y pensiones. La renta canaria de ciudadanía estaría dirigida a las personas con empleo pero con unos ingresos que "no cubren las necesidades básicas de su unidad de convivencia" y a desempleados, con o sin prestaciones, que se encuentran en una situación económica similar.

Vamos a ver Sr. Rodríguez se lo voy a decir clarito: o en esta sociedad promovemos los valores y la cultura del esfuerzo y el estudio, o siempre seremos una CCAA pobre no, pobrísima. Somos los primeros en condenar que haya personas en Canarias que a pesar de tener un empleo, no puedan llevar una vida digna. Pero la solución ni para ellos, ni para los parados sin prestaciones, es darles una paguita por la cara sin hacer nada.

Eso es un remiendo, un burdo parche, que además fomenta y anima a los vagos que abandonan los estudios de forma temprana. Ustedes, los políticos que están en el parlamento Sr. Rodríguez, deben combatir la pobreza y el paro con políticas ad hoc, con políticas efectivas de formación, con una mejora de la educación, con políticas que fomenten la creación de empresas, que acaben con la maraña administrativa que pone todo tipo de obstáculos a los empresarios, con políticas que bajen la presión fiscal, y que fomenten la contratación indefinida y estable. Preocúpese usted de bajar los índices abandono escolar temprano, y no tendrá que estar con esta milongas de regalar dinero público. Preocúpese de implementar políticas que fomenten el talento entre nuestros jóvenes, y no tendrá que darles dinero a cambio de nada, Sr. Rodríguez. Preocúpese de hacer caso a los sindicatos, cuando denuncian que se vulneran derechos laborales y de escuchar a los empresarios cuando se quejan de que no pueden crecer por la elevada presión fiscal .

En definitiva D. Román preocúpese de fomentar valores entre nuestra juventud, y no de darles a entender, que si no estudian la CCAA les va a subvencionar los vicios con 600 euretes al mes.