Reflexiones sobre la "nueva normalidad"

Miren, supongo que como gran parte de ustedes, desde ayer por la tarde estoy estudiándome bien el documento de desescalada presentado ayer por Pedro Sánchez, y dándole vueltas a lo que vamos a poder hacer o no en las próximas semanas. Desde luego que no descubro nada si afirmo que hay que mentalizarse para un cambio drástico de nuestros hábitos, que nos acompañará durante un tiempo, y nos guste o no, de su estricto cumplimiento dependerá que podamos terminar con esta pesadilla cuanto antes.

Así que seamos de un color político o de otro, nos caiga mejor peor ese matrimonio de conveniencia entre Sánchez y el pernicioso vicepresidente Iglesias, lo primero es hacer un llamamiento al cumplimiento estricto y disciplinado de las indicaciones de las autoridades sanitarias. Posiblemente al principio nos cueste, porque llevamos en nuestros genes la cercanía. Los españoles somos de abrazo sincero con esas palmadas en la espalda que desprenden cariño por los amigos que apreciamos. Somos de besarnos, somos de darnos ese golpe en la parte superior del brazo mientras decimos “¡Que bien te veo!” al que los canarios añadimos además esa interjección tan nuestra de “¡estás gozando!

Pues todo eso, queridos amigos, debemos dejarlo de un lado durante un tiempo, y por mucho que nos cueste, saludar como si fuéramos japoneses. Pero sinceramente, y mas allá de que no haya un rebrote en el aspecto estrictamente sanitario, nos debe preocupar la desescalada en el ámbito económico, en una región tan dependiente del turismo como la nuestra.

Sinceramente, cuando observo que se nos habla de abrir los hoteles en dos semanas a partir de la fase uno, salvo “las zonas comunes”, francamente no le veo ningún sentido en el caso de los resorts turísticos que pueblan nuestra geografía, porque si no puedo disfrutar de la piscina o del buffet de desayuno o cena, ¿Para que voy a pagar por ese hotel?

En la misma situación, veo a la restauración. Me temo que abrir las terrazas de los bares o restaurantes al 30% del aforo, no creo que sea rentable para nadie, porque los gastos van a seguir siendo del 100% y la facturación no va a ser suficiente.

Así que en ambos casos, creo que las empresas turísticas y de restauración debería ser enormemente prudentes, y no tener ninguna prisa por abrir sus puertas. Eso sí, desde que lo hagan, los consumidores canarios debemos estar con ellos, y contribuir con nuestro granito de arena, a la economía de nuestra tierra.