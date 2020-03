¿En qué manos estamos?

Miren tengo la sensación de que la peor crisis sanitaria, social, y económica que vive nuestro país desde la guerra civil y la segunda guerra mundial esta comandada por el gobierno mas nefasto que hemos tenido en estas 4 décadas de democracia. El hecho de ser un ejecutivo de coalición partido en dos en muchos aspectos, se ve agravado por la ineptitud total de los miembros que provienen de la extrema izquierda, y por los intereses espurios y ocultos del vicepresidente Iglesias y sus acólitos.

Por si ello fuera poco, salvo honrosas excepciones como Margarita Robles o Nadia Calviño, el nivel general de los ministros socialistas no le va a la zaga al de los ultra comunistas, y claro asi nos luce el pelo, o mejor dicho, nos toman el pelo empresas chinas que no cuentan con la homologación necesaria para vendernos test rapidos de mercadillo que no sirven para nada.

El titular del diario conservador británico The Guardian ayer no podía ser mas grafico ¿Cómo es posible que España este gestionando tan mal la crisis del Corona virus? Repito, diario británico, con las connotaciones que tiene el hecho de que el país de la reina Isabel es nuestro principal mercado turístico.

Este gobierno ha reaccionado tarde y mal, mientras la curva crece y crece y miles de españoles siguen muriendo cada día. Permitieron un 8M cargado de actos de todo tipo, a sabiendas de que el problema ya estaba aquí y no tuvieron el valor de suspenderlo todo. Aquí amigos se han cometido errores, y errores muy graves que demuestran la plena incapacidad de gestión de esta crisis.

Vámonos a Canarias. Ayer comparece el nuevo consejero de sanidad , Julio Pérez, y afirma que el Ejecutivo regional está "inquieto" por la tasa de contagios de coronavirus entre los sanitarios de las islas que está alrededor del 20% cuando en el resto de España se sitúa sobre el 12%.

Pero el asunto es que Pérez dice que no tiene una explicación convincente sobre el tema pero que "desde luego" no parece que sea por la falta de material. Pues si no es por falta de material, entonces la cosa es mucho mas preocupante de lo que parece porque entonces es que están fallando los protocolos.

¿Ustedes de verdad entienden algo? ¿Los sanitarios se quejan amargamente de la falta de material y el consejero dice que no? ¿Pero en que manos estamos pregunto?