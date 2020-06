Protocolos turísticos vitales

Miren nadie dijo que esto fuera a ser fácil. Ni en materia sanitaria ni en el plano económico. Queda mucho camino por recorrer todavía para superar esta crisis, y seguramente no lo lograremos hasta que no haya una vacuna efectiva y fiable. Pero por lo menos, la enfermedad parece que empieza a remitir, y las cifras de contagiados y fallecidos, están en los niveles más bajos de los últimos meses, por más que el Gobierno de España, a lo mejor no esté contando toda la verdad o esté cometiendo errores en el recuento.

Así que con este escenario, es vital para todos que la economía empiece a andar y que poco a poco las empresas recuperen una relativa normalidad, los trabajadores vuelvan a su actividad, el crédito empiece a fluir, y los consumidores tengan poder adquisitivo para comprar.

Y aquí, en Canarias, esas máximas son de imperativa aplicación en un sector clave para tirar de nuestra economía como es el turístico. Las previsiones son dispares en cuanto al comienzo de la actividad: algunos apuntan a la fecha del 1 de julio, otros prefieren adelantarse al 15 de junio y los más pesimistas no creen que hasta la llegada de la temporada de invierno a partir de octubre será imposible recobrar cierta normalidad.

Pero lo importante, entiendo, es tener muy claros, y acertar en los protocolos. Lo ha dicho el presidente Ángel Víctor Torres esta mañana en Herrera en Cope: tenemos un espacio seguro en las 8 islas canarias, con menor presencia de la pandemia que en otros destinos competidores, pero hacen falta implementar unos protocolos internacionales que hagan énfasis en los test en origen, para garantizar que todo el que llega, lo haga libre de coronavirus. Y una vez aquí, también reforzar los dispositivos de prevención en los aeropuertos canarios.

Creo que la gestión de la pandemia ha sido la correcta por parte del presidente Torres y su equipo desde el minuto 1 con aquel caso en La Gomera, y a pesar de los problemas que hemos tenido en toda España de EPIS y material de protección. Pero ahora queda la guinda, que es muy importante para nuestro desarrollo económico.

Porque de acertar en este momento, depende el sustento y la economía amigos de cientos de miles de canarios.