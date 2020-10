La pretendida subida de sueldo de sus señorías en el Congreso

Miren los dos partidos que forman el gobierno de coalición en España, PSOE y Unidas Podemos, han intentado subir el sueldo de los diputados un 0,9 por ciento para 2021, a pesar de la gravísima crisis económica, social e institucional que sufre nuestra nación, con cientos miles de españoles en ERTE o en peligro de perder su empleo y en un contexto económico de cierre creciente de empresas y de subida de cuotas a los autónomos.

El tema es que la presidenta del Congreso Meritxell Batet llevó ayer a la Mesa del Congreso el presupuesto de la Cámara para 2021, que incluía la partida de gastos de personal. Y En este apartado figuraba la subida del 0,9 por ciento de los salarios de los funcionarios y demás personal de la Cámara. La propuesta contó con el voto en contra del PP y VOX pero se aprobó inicialmente.

La noticia aparece en los medios de comunicación, y rápidamente se genera una polémica inmediata y una reacción generalizada de rechazo a la medida. El resultado es que la presidenta del Congreso le ve las orejas al lobo, y decide convocar una reunión extraordinaria y con carácter de urgencia de la Mesa de la Cámara, para rectificar la decisión. Y al final, los cuatro partidos votaron en contra de la subida del 0,9 por ciento del sueldo de los diputados, aunque se mantiene el aumento de sueldo para los funcionarios y personal de la Casa.

Miren ahora me podrán decir que sí, que rectificaron y todo lo que ustedes quieran, pero al final todo esto va en descrédito de la clase política en general. El PP y Vox tuvieron la vergüenza torera de decir claramente que no desde el principio, pero es que estos de la izquierda, y me refiero sobre todo a Unidas Podemos, sacan el rejo cada vez que pueden, y se les ve venir a la legua.

Ellos que se llenan la boca hablando del pueblo, y de los más desfavorecidos, ¿Cómo pensaban explicarle a la gente que en los tiempos que corren, se van a subir el sueldo sus señorías? ¿Con qué cara iban a mirar a los autónomos , a los que le elevan la presión fiscal en el peor momento? ¿Y los pequeños empresarios que están cerrando bares y restaurantes o pequeñas tiendas?

Es lo mismo de siempre amigos. Cuando entendamos que este comunismo extremista es peligrosísimo para nuestro Estado Social y Democrático de Derecho, habremos avanzado mucho como sociedad.