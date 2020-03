Preguntas que retumban en mi cabeza sobre la crisis del Coronavirus

Miren supongo que como muchos de ustedes, uno en estos días de encierro domiciliario, tiene sus momentos mejores y sus momentos peores. Siguiendo la indicación de los que saben, intentamos llevar una rutina diaria, alimentarnos de forma sana, tener la mente ocupada y estar informados sin caer en sobre excesos, pero es verdad que no paro de darle vueltas a a cabeza a algunas cosas y a determinadas imágenes.

No paro de preguntarme como es posible que un señor que sabe tanto de este asunto como Fernando Simón, dijera hace no mucho tiempo, que en España, a lo sumo habría algún contagiado local y poco más. No paro de preguntarme como es posible como un ministro como Pedro Duque, reconozca públicamente que el gobierno conocía la gravedad de este asunto desde enero y no se haya hecho algo mas para prevenir esta crisis.

No paro de preguntarme, porque se permitió la maldita manifestación del 8M, cuando al día siguiente mismo, parecía que llegaba el apocalipsis y en solo 24 horas nuestra vida cambió radicalmente. Como también me pregunto, porque se realizó ese mismo día un mitin de Vox, o porqué a mí me dejaron ir a un partido de futbol en el Heliodoro con 10000 personas.

Tenemos un gobierno con tres ministras ingresadas, un vicepresidente en cuarentena, y estos son los que guían en España, la crisis más grave desde la segunda guerra mundial. Y te tienes que preguntar, porque es humano hacerlo ¿Nadie vio venir todo esto? Con todos los sistemas de detección y prevención que tenemos en el siglo XXI, ¿nadie pudo tomar precauciones ante la que se avecinaba?

El panorama nos presenta un gobierno incapaz con honrosas excepciones como Margarita Robles o Nadia Calviño, que tratan de parar los pies desde dentro al comunismo bolivariano tan pernicioso para todo, a un jefe de la oposición desleal, desnortado, desorientado y errado en su discurso, a un partido extremista como VOX con sus dos jefes contagiados por hacer un mitin en el momento menos indicado y a un independentismo catalán y vasco, que están dejando un discurso que raya lo inhumano, con tal de llegar a sus objetivo políticos.

En fin, espero de verdad, que los profesionales de la medicina que son los héroes de esta película, nos saquen de esta situación. Nuestro agradecimiento será eterno para todos ellos.