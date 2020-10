Por enésima vez: los extremos políticos no son el camino

Miren esta semana vamos a estar entretenidos con la moción de censura, que presentada por VOX se va a debatir en el Congreso de los Diputados. La tercera fuerza política de nuestro país, en un ejercicio de narcisismo ideológico sin precedentes, va a hacer perder el tiempo a sus señorías, para exhibir su argumentario extremista, y para que Santiago Abascal pasee su palmito pinturero por el hemiciclo, buscando más que censurar a Sánchez, quitarle el sitio a Pablo Casado como líder y como referente de la derecha española.

Porque no nos engañemos, al final toda esta performance no es sino una enrome boutade, con nulos efectos en cuanto a la continuidad del Gobierno de Sánchez. Lo único que busca el líder de Vox es torpedear la línea de flotación del Partido Popular y poner a Casado en el brete de decidir entre el voto negativo y o a favor de la moción, en el marco de un partido dividido, en el que Cayetana Álvarez de Toledo pide por lo menos la abstención y en el que Esperanza Aguirre tomaría algo más que un café con Abascal.

En definitiva: aquí las formaciones políticas, a lo suyo, a sus tribulaciones y estrategias, mientras España se enfrente a una de las mayores crisis de su historia. Porque miren, a mí como ciudadano esto no solo me importa muy poco, sino que además me cabrea.

Yo como ciudadano, y como canario me preocupo por otras cosas. Por ejemplo, me pregunto, que van a hacer en el Gobierno y en el Congreso, para solucionar la gravísima crisis humanitaria que tenemos con la inmigración. Me preocupa, la situación del puerto de Arguineguin. Yo como ciudadano canario, me pregunto qué van a hacer para buscar una solución a nuestra industria turística, a los miles de canarios que están en un ERTE. O que van a hacer para ayudar a los 700.000 canarios que están en riego de exclusión o pobreza, o que medidas van a implementar para salir de esta crisis económica derivada de la pandemia.

Pero no señores, los políticos van a hablar en los próximos tres días de censurarse los unos a los otros. Lejos de buscan consensos, veremos un ejercicio de histrionismo verbal, uno más, entre verdes y morados, entre rojos y azules. Y así nos luce el pelo, en una España, a la que desde fuera ven como un país en una profunda crisis institucional.

Una vez más lo digo: los extremos, no son el camino. O buscamos consensos y nos centramos en los problemas de los ciudadanos de este país se va a tomar por…. Cubanito soy señores.