Ponga un cordón sanitario en su vida (si quiere ser un político guay)

Miren, que el lenguaje está vivo y en constante evolución es una máxima comúnmente aceptada y que afecta a nuestra forma de comunicarnos, y fruto de ello de vez en cuando surgen algunos términos que se ponen de moda, y que se convierten en latiguillos permanentes en boca de personajes públicos, o de lobbys con ciertos intereses que los repiten hasta la saciedad con el objetivo de influir en la opinión pública y generar estados de opinión diversos.

Es el caso de los términos empoderar y poner en valor por ejemplo, y es que no hay político de izquierdas o de derechas que se precie, y no les digo ya si están ligados al colectivo feminista o LGTB, que hayan pronunciado estos palabros hasta el infinito en el último año. Digamos que son conceptos que se ponen de moda, y si nos los utilizas parece que estás fuera de onda.

Y el último en aparecer, ha sido el de cordón sanitario. Ahora lo, cool, lo guay es hacer un cordón sanitario a tu adversario político, al que no piensa como tú, discrepa de tus ideas, o al que te cierra el camino hacia el gobierno de la institución que persigues. Se lo quiso hacer la izquierda a Vox en las generales, y se lo quieren hacer desde la izquierda y ultra izquierda aquí en Canarias a Coalición en ayuntamientos como el de Santa Cruz o La Laguna.

Les voy a ser muy claro: a mí esto de los cordones sanitarios me parece como los escraches, o sea muy anti democrático. Los agentes políticos no deben estar para ser anti nadie con cordones sanitarios, deben estar para poner propuestas sobre la mesa, y presentar programas políticos mejores que el del contrario, que solucionen los problemas de la ciudadanía.

La preocupación fundamental de un partido político debe ser llegar al poder por sus propios meritos y por el bien de la gente, no simplemente por el placer de desbancar al que gobierna porque no piensa o como tú, o como en el caso de los que van contra VOX, por impedir que una fuerza de otra ideología acceda a ese poder.

Sabe Dios qué estoy convencido, que lo peor que le podría pasar a España o a Canarias si ustedes quieren, es que algún día, haya un gobierno de Podemos. Bien pues aun pensando de esta forma, si algún día Pablo Iglesias llega a ser presidente del gobierno, no me que quedará más remedio que aceparlo como demócrata que soy, si esa es la voluntad mayoritaria de todos los españoles. Pero hacerles un cordón sanitario, me parecería una absoluta memez a la par que nada democrático.

Esas son las reglas de juego que nos hemos dado amigos, por más que el sistema tenga sus defectos que permiten que algunos se dediquen a los escraches y a los cordones sanitarios. Quién sabe si a lo mejor lo hacen para esconder sus propias miserias política