No podemos ser islas cárcel

Miren el portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha anunciado este jueves que la próxima semana se van a realizar los primeros traslados de inmigrantes al campamento militar que se ha preparado en Las Raíces, en La Laguna, según han les ha confirmado su vez el Gobierno Central.

Pérez ha señalado que estos campamentos, tanto el del Las Raíces como el de Las Canteras, "mejoran" la acogida que se realiza en las islas pero ha reconocido que no es una solución "adecuada ni suficiente", y mucho menos "definitiva", por lo que desde el Ejecutivo siguen reclamando que se aumenten las derivaciones y repatriaciones.

Y la verdad que quieren que les diga, lo que ha dicho el portavoz del Gobierno Regional es lo que pensamos muchos canarios. Nos han convertido en unas islas cárcel, en las que miles de inmigrantes han quedado atrapados, en contra de su voluntad, teniendo ahora que quedarse en estos campamentos de la vergüenza.

No se engañen amigos, esta no es la solución. La piedra filosofal está en las repatriaciones y en las derivaciones al territorio continental europeo, destino final soñado por todas estas personas. Porque sí, hablamos de personas, por si a alguien se le había olvidado, que no pueden estar hacinadas en tiendas de campaña de forma estable.

Los inmigrantes que de verdad tengan una oportunidad de trabajar y contribuir al sistema de seguridad social deben ser derivados a la península a la mayor brevedad posible. Y los que vienen a delinquir y a saltarse las normas tienen que ser expulsados de vuelta a sus países de origen de forma imperativa.

Lo que pasa es que una vez más los canarios, hemos sido víctimas o de la ignorancia acerca de nuestra realidad, o de la incomprensión de los que toman decisiones en Bruselas o en Madrid. Aquí bastante pobreza tenemos ya tristemente, y no hay trabajo para toda esta gente.

El día que el gobierno socialista de Pedro Sánchez nos entienda, habremos avanzado algo.