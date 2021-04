No podemos normalizar la muerte de 17 personas en un cayuco

Miren es terrible pensar que estemos llegando a un punto en que estamos normalizando el drama humano de la inmigración. Es inquietante ver, cómo podemos estar ya inmunizados frente a noticias como la que ocurrió anoche a unos kilómetros al sur de la isla el Hiero. Es estremecedor pensar que inconscientemente demos carta de naturaleza a hechos como este.

Como digo, un cayuco con 17 personas muertas y 3 supervivientes a bordo fue localizado anoche a unas 265 millas al sur de la isla de El Hierro. Tras el hallazgo, un helicóptero del ejército del aire rescató a los únicos supervivientes y comunicó que a bordo quedaban 17 cuerpos sin vida. Esos tres migrantes, fueron traslados en un avanzado estado de deshidratación al HUC y al Hospital La Candelaria.

Les pido que reparen en las cifras. 17 personas muertas. 17. Al parecer las corrientes les habían desviado hacia el sur y los encontraron a la deriva nada menos que a 490 kilómetros del Hierro. Pero es que, tal y como nos han confirmado esta mañana en COPE Canarias el consejero de Seguridad del Gobierno de Canarias Julio Perez, en esta ruta, se calcula que este año, han fallecido más de 600 personas…





corte





“Usted me pregunta si se hará algo, y yo le digo espero que se haga”. Ha sido la respuesta hoy de Julio Pérez. Y digo yo, ¿600 muertos es una cifra para que el Gobierno de Canarias “espere que se haga algo”, o para que efectivamente se haya hecho ya?

¿Cuántas veces más va a tener que levantar la voz el Gobierno de Canarias, para que realmente haya una política efectiva a este nivel, en el Gobierno de España? ¿Que más podemos hacer desde Canarias, para que nos escuchen? Para que haya más sensibilidad con este asunto.

Yo no sé a ustedes, pero a mí de verdad, se me encoge el corazón con estas noticias y me niego a pensar que se pueden contabilizar estas víctimas humanas sencillamente como una estadística más.