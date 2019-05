Partido Popular: rectificando que es gerundio

Tiempo de lectura: 2



Miren el presidente del PP de Canarias y candidato del partido a la Presidencia del Gobierno regional, Asier Antona, ha afirmado en las últimas horas que en la "moderación, en la centralidad" política, está el "éxito electoral”.

El dirigente palmero añadió además que él no se ha movido en ningún momento de esa centralidad y que ni las elecciones generales ni las autonómicas van a cambiar su posición porque es firme defensor de la la moderación y del centro político. Pues serás de los pocos en tu partido querido Asier, por que tus jefes de filas en Madrid han demostrado justamente todo lo contrario.

Por más que ahora quieran dar todos los giros de 180º que quieran, la irrupción de VOX ha derechizado al partido a popular, desplazándolo hacia limites cercanos al extremo, por miedo a que sangría de votantes que marcharan con Abascal y los suyos fuera imparable. Esa es la realidad.

Al socaire de las soflamas extremistas de Vox, Casado y su equipo reaccionaron de forma torpe, dejando escapar un espacio político clave como es el centro, que ahora tras el desastre, intentan recuperar a toda prisa. Pero esto amigo Asier, no es cosa de palabras es cuestión de hechos y de programas. Ustedes mismos saben que se han equivocado, que hay mucha gente de centro derecha o que se ha marchado a Ciudadanos, o que aquí en Canarias acabó votando a Ani Oramas, y o que acabó cayendo en las garras electorales de VOX.

Y ahora pues les toca rectificar y emprender el camino a ese centro, en el que ideológicamente se sitúan millones de españoles que están hartos de las barbaridades que proponen los ultra comunistas de Podemos, los extremistas de VOX y los golpistas catalanes, sí sí esos que se dedican a llamar cerdos a los que no piensan como ellos.

En definitiva, que en el PP le han visto las orejas al lobo después de la derrota en las generales, y después de ver algunas encuestas, como por ejemplo las que les da una estrepitosa caída en ayuntamientos como el de Santa Cruz o La Laguna.

Así que no dudo, que Don Asier Antona, al que respeto y admiro profundamente, haya sido siempre una persona moderada y de centro, pero la percepción general es que su partido, se ha alejado de ese espacio hoy huérfano en España, para ahora recular y cambiar de estrategia a mitad de la película. Tienen tres semanas por delante hasta el 26 mayo, si no quieren una nueva debacle electoral en Canarias, que mucho me temo, va camino de producirse.