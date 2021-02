El Partido Popular, su falta de liderazgo y sus inútiles cambios de sede

Miren parece evidente que lo ocurrido en las elecciones catalanas en días pasados, tiene una serie de consecuencias en el espacio político a nivel nacional, que especialmente deben hacer reflexionar a los partidos de la derecha, por los cambios que a esa lado del espectro político se están produciendo.

Por una parte parece que Ciudadanos como marca, va en franco declive y honestamente tienen muy difícil una remontada en los próximos años. La marcha de Albert Rivera dejó herida gravemente a la formación naranja, y las deserciones del proyecto ha sido la nota predominante, sin que Inés Arrimadas tenga el suficiente gancho para mejorar sus datos.

Por otra, el avance de VOX no me parece una buena noticia, en tanto que su posicionamiento político, no permite de ninguna forma el logro de consensos y de acercamiento de posturas muy necesario en este complicado escenario actual. Y este ascenso, sinceramente, creo que tiene mucho que ver con la falta de liderazgo que observo a todos los niveles en el Partido Popular. Es evidente que su proyecto no ha calado en Cataluña, pero lo realmente preocupante es que el partido que debe encabezar el centro derecha en España no tiene un líder a la altura. A Pablo Casado, le ha venido grande y pronto la responsabilidad, y el problema de los populares es que su jefe de filas está años luz de Mariano Rajoy o de José María Aznar. Lo que tiene que hacer el PP es mandar ya de una vez por todas a Núñez Feijoo a Madrid, y dejarse de inútiles traslados de sede, que no sirven para nada, que estén en Génova o en o en cuatro caminos, da igual, mientras sigan siendo los mismos.

Aquí en Canarias, les pasa algo parecido, y es que desde el carismático José Manuel Soria abandonó la política, el PP no ha terminado de encontrar el camino, entre otras cosas porque tampoco se dio el apoyo necesario a un hombre válido como Asier Antona.

Y por cierto, hablando de Canarias, parece que hay cierto interés algunos intentan relacionar un auge de VOX con una caída de Coalición Canaria, cuando en mi humilde opinión, son dos realidades bien diferentes.

En fin, supongo que serán ensoñaciones oníricas de algunos que quieren enterrar por la vía rápida, a los Clavijo, Ani Oramas, Bermúdez y compañía, , pero tranquilos que tienen que decir mucho todavía.