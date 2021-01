Palabras huecas y soluciones al sector turístico

Miren me han hecho gracia las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha afirmado en el marco de la reunión del consejo ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo (OMT) que se celebra en Madrid, que la recuperación total del turismo vendrá de la mano de la "vacunación total y masiva" a la par que ha calificado al sector como uno de los más "sólidos, resilientes y uno de los que tienen un futuro más esperanzador".

Mas allá de que tales afirmaciones son bastante obvias, lo cierto es que calificar al sector turístico de resiliente y con futuro, no deja ser un ejercicio claro de cinismo, en tanto en cuanto los instrumentos para paliar la situación están en manos del propio ejecutivo.

El caso de Canarias es particularmente sangrante, habida cuenta de nuestra extrema dependencia que tiene nuestra economía del sector turístico. Y la percepción que tengo amigos, es que en Madrid, como en otros muchos asuntos, la sensibilidad con esta situación ha sido nula. Aquí el gobierno regional se está partiendo el pecho por encontrar soluciones, pero desde el Gobierno central, tiene que haber un plus para Canarias.

Con todo el respeto, a nosotros no se nos puede tratar igual que a la Comunidad Valencia o que a Murcia. Nosotros tenemos turismo todo el año, nustro mercado presenta unas características muy particulares y el número de puestos de trabajo que dependen de la industria turística es infinitamente superior.

Yo invito a Pedro Sánchez a que se reúna con personas como usted que está me escuchando, que lleva 10 meses en un ERTE sin poder trabajar. Usted que es camarera de piso, o recepcionista de un hotel, usted que trabaja en un rent a car, o un restaurante que ha cerrado en el sur de la isla. A ver si así Don Pedro, sigue con discursos tan grandilocuentes como obvios.

Aquí no hay que ser ilusos, y no hay varitas mágicas y está claro que mientras no mejore la situación sanitaria los hoteles estarán vacíos. Y es, en este tipo de situaciones complicadas, cuando se ve la verdadera capacidad de los políticos. Los planes de ayuda deben ser cuantiosos, porque hay muchos puestos de trabajo en juego, y Canarias debe estar en la mente de todos los responsables políticos sin excepción.