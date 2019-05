¿Pacto PP-PSOE? A otro con esa moto

Tiempo de lectura: 2



Miren andan desde el partido popular en Canarias vendiendo la posibilidad de un pacto con el PSOE en nuestro archipiélago de cara a la conformación del gobierno regional. De hecho afirmo ayer Asier Antona que Génova ha otorgado máxima autonomía a los populares canarios en su política de pactos y que él este pacto lo valora de forma positiva, al igual que otros escenarios o pactos diferentes.

Miren ya sé que hace unos años se llevó a cabo un experimento parecido en La Palma y en algunos ayuntamientos, pero más allá de que Antona es un político inteligente que sabe jugar bien sus cartas, yo particularmente no le veo mayor recorrido a este asunto. Llamemos a las cosas por su nombre el PP ha sido uno de los derrotados de estas elecciones y ahora parece que con tener alguna cuota de poder nos agarramos a cualquier opción.

Y claro, en la otra esquina, está un PSOE que sin unos resultados mayúsculos, se siente ganador y con derecho a elegir la más guapa de este baile de fin de curso. Pero no se confundan, no veo a Ferraz dando el visto bueno a una unión con el PP en Canarias: en este presunto matrimonio de conveniencia hay mucho más interés del lado popular que del lado socialista y oigan, me puedo equivocar, pero no me imagino a la cúpula del PSOE en Madrid diciendo “Angel Víctor firme usted en Canarias con los que nos ponen a parir en la capital del reino”.

Cosa distinta es, como muy certeramente apuntaba ayer mi admirado Leopoldo Perez, tertuliano de este programa, la dignidad política que pueda tener el señor Torres, si verdaderamente cree que un pacto con en PP es la mejor solución para Canarias. Y ahí por supuesto, también entrarían sus arrestos y su habilidad política para convencer de tal empresa a sus superiores en Madrid.

En definitiva, que quieren que les diga: yo todo esto no lo veo. Como en el futbol, las cosas en política son a veces más sencillas de lo que parecen y tienen que jugar los que mejor estén. Y aquí, la lógica indica que mi respetado Asier, debe mirar más hacia coalición y hacia una Vidina Espino, a la que no le cuesta mucho cambiar de principios. Y Ángel Víctor pues a unirse con la NC del incombustible Román Rodríguez , con el siempre avezado Casimiro Curbelo, y a lo que queda de podemos gracias a su incapaz líder Noemí Santana y a sus continuos cambios de nombre que despistan hasta el progre mas puesto en esto de la res pública.