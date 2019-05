La miseria ideológica de Unidas Podemos con el "Amancio affaire"

Tiempo de lectura: 2



Miren a veces dudo, como todo ser humano, sobre si soy repetitivo con algunos temas en mis editoriales, pero ciertamente que la actualidad me obliga a volver de forma cíclica sobre algunos asuntos que son realmente preocupantes para nuestra sociedad. El supuesto auge de los comunistas de podemos parece que puede darles alguna cuota de poder en determinadas instituciones gracias a la mayoría simple de un PSOE, al que no le queda otra que sustentarse en el chantaje de los independistas y en el interesado apoyo del ejército rojo de iglesias y compañía.

Y esta gente, estos revolucionarios bolivarianos que quieren cambiar el mundo con la hoz y el martillo nos siguen dejando perlas dialécticas que rozan el absurdo, lo que no deja de ser un eufemismo, para no afirmar que no dicen más que soplapolleces. Y es que a las cosas hay que llamarlas, a veces por su nombre.

Ahora les ha dado con que Amancio Ortega es el demonio, y que no hay que aceptar los 320 millones de euros que el dueño de Inditex quiere donar a la sanidad pública para luchar contra el cáncer. ¿puede haber un posicionamiento político más mezquino que éste? Miren esta ultraizquierda española es rencorosa por definición, están tan revueltos en el fango de la historia, que son incapaces de olvidar que el siglo pasado hubo una guerra civil y una dictadura, que sí fue cruel e injusta, pero que es pasado y está completamente enterrada.

Ya está bien, olvídenlo ya, no miren hacia el siglo pasado y piensen en el siglo XXI. SE necesita ser rencoroso, obtuso, inepto, corto de miras para negar una donación de 320 millones de euros para un problema que acaba con la vida de miles de españoles cada año. Se necesita ser mala persona, cruel e inhumano. Pero bueno, que vas a esperar de los discípulos de Chaves y Maduro.

A la par de este asunto, seguimos con la segunda soplapollez del día. Eduardo Garzón, hermano de Alberto y economista de IU y a sueldo en el Ayuntamiento de Madrid, se viene de paseo a Canarias y afirma sin rubor que “los ayuntamientos deberían tener la propiedad de Restaurantes y Hoteles”.

Y se queda tan ancho el tío. Miren para empezar a hablar, una medida así comportaría problemas de gestión: licitación de los equipos, proveedores, tramitación de permisos y licencias, contratación, horarios, pagos... Pero vamos, que más allá de eso, estos comunistas teóricos, nostálgicos de Marx y de le Lenin, acabarían con nuestra economía en dos telediarios y nos sumirían en la pobreza más absoluta.

Amigos oyentes, seamos serios. Votemos con responsabilidad el próximo domingo. Las instituciones no pueden quedar en manos de gente así. Hemos pasado una crisis económica muy fuerte, y los indicadores económicos no son optimistas. No volvamos a caer en los mismos errores, que ya mucha gente perdió su trabajo y los que no vieron reducidas sus nominas.

Yo lo digo alto y claro, con tipos como estos, yo, ni de aquí a la esquina.