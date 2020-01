De ministras, torpezas y tasas aéreas

Miren la ministra de transición ecológica y reto demográfico Teresa Ribera se ha descolgado con unas declaraciones en las que califica de interesantes las propuestas que en Europa hablan de poner nuevas tasas al transporte aéreo. Esto de por sí ya es grave, pero lo más grave del asunto, es la argumentación en la que pretende sostener esa medida, ya que dice que la ministra que los usuarios del transporte aéreo, son “los que tienen más recursos o son sufragados por empresas”.

Miren es difícil caer en una mayor torpeza desde un puesto de responsabilidad a ese nivel. Están en la izquierda tan obsesionados con gravar a los más pudientes, que esas obsesiones les acaban nublando el juicio.

Para empezar, señora ministra, viajar no es de ricos. Un análisis tan simplista no es propio de una persona que ocupa su cargo. Eso podía ser hace 40 años, pero en un mercado liberalizado con multitud de compañías, muchas de ellas low cost, hoy viajar en avión felizmente está al alcance de todo el mundo. Pero de lo que usted parece no darse cuenta, es que por ejemplo en el caso de los canarios, o de los baleares, el transporte es un servicio público vital. Estamos viendo como las compañías, ante la pasividad de ustedes, están subiendo los precios de los billetes desde que los canarios contamos con un 75% de descuento. ¿O es que nadie se para a pensar, que un billete que nos cuesta a los canarios 150 euros tiene un precio real de 700. ¿Y ustedes todavía quieren gravar con más tasas ese billete?

Lo que usted parece obviar señora ministra, es que el turismo es una de las principales industrias de nuestro país, ¿Y va a usted a poner trabas en forma de gravamen a la conectividad de nuestros principales destinos turísticos? Pregúntele usted señora Ribera, qué opinan de sus tesis a cualquier organización empresarial o patronal turística.

Vamos a ver, está claro, que tenemos el deber tomar medidas contra el calentamiento global y concienciarnos del problema ecológico y medioambiental que tenemos. Pero no caigamos en la estupidez de la niña Greta de cruzar el atlántico en catamarán, y entiéndame la metáfora.

Hay asuntos que un ministro no puede comentar tan a la ligera, y con semejante torpeza, aunque en fin este parece ser el sino, del gobierno que nos espera esta legislatura.