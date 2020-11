Menos impuestos y gravámenes y más fomentar el consumo (como la Merkel)

Miren leía el otro die en el diario “El Economista” un interesante reportaje sobre las medidas que Ángela Merkel ha implementado en Alemania para combatir la crisis económica derivada de la pandemia, y la principal conclusión es que esas medidas entre las que se encuentran la bajada del IVA y otros impuestos indirectos, han logrado fomentar el consumo y la inversión.

Las políticas de la canciller alemana han puesto en el foco al consumidor, de tal forma que la gente tenga dinero en el bolsillo para que la economía se pare lo menos posible y el resultado ha sido que por ejemplo, en Alemania, en el último trimestre, el PIB haya decrecido un 50% menos que por ejemplo en España. Según destaca “El Economista” este paquete de estímulos ha traído consigo un mayor gasto en el consumo final de los hogares, una mayor inversión en maquinaria y equipos y un fuerte aumento de las exportaciones.

Naturalmente que no soy tan ignorante como para obviar que Alemania es la principal economía de Europa, y que tiene, unas bases, unos pilares que no posee la economía española, además de que en nuestro caso el turismo juega un papel fundamental, cosa que no ocurre con los teutones.

Pero a lo que voy, y constituye de suyo el fondo del asunto, es a las políticas necesarias para atajar el problema. Y mientras la siempre hábil Señora Merkel piensa en el consumo como la solución del problema, aquí en España, nuestro gobierno con un ministro de consumo comunista, lo que hace es gravar el consumo, con impuestos indirectos, en un momento en el que por ejemplo, un sector tan estratégico como es el de la hostelería agoniza en nuestro país.

La solución que viene siempre desde la izquierda es subir los impuestos, con eso lo quieren arreglar todo. Y no amigos, ese no debería ser el camino. Según los datos de la Oficina Federal de Estadística de Alemania las ventas del sector comercial aumentaron un 11% en el tercer trimestre del año con respecto al segundo trimestre. Ahora, que vayan los socialistas y los comunistas de Podemos a ese pequeño comerciante de la calle La carrera en Laguna, o de la Calle del Castillo en Santa Cruz a decirle que van a subir los impuestos, o que le digan al que tiene un Restaurante en Las Américas o en el Puerto de la Cruz que suben los impuestos indirectos sobre algunas bebidas.

En fin el mismo cuento de siempre: demonizar al empresario, sí a ese que crea empleo, subir impuestos y aumentar la deuda. Así nos luce el pelo amigos, y lo que es peor, así nos lucirá en 2021.