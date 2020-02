De médicos, transexualidad y colectivos de ofendiditos

Miren en esta sociedad de los eternos ofendiditos en la que vivimos actualmente, polémica habemus, porque al parecer un medico en la isla de La Palma, incluyó el transexualismo como enfermedad previa en un informe de un paciente de urgencias en Los Llanos de Aridane por no tener una versión actualizada de los informes clínicos.

El caso tiene una simple y llana explicación, como muy bien ha aclarado el presidente del colegio de médicos de nuestra provincia. Naturalmente que la transexualidad, no es una enfermedad, pues claro que no, pero sí debe formar parte de los informes médicos porque es una información necesaria para el conjunto de los médicos de cara a futuros tratamientos del paciente. Pongamos por caso, que esa persona transexual, este recibiendo un tratamiento con hormonas, que es lo más frecuente, pues el médico que le ve en urgencias debe conocer ese dato, a la hora de recetar cualquier medicamento para tratar alguna patología.

El problema en este caso particular, viene de un sistema informático antiguo que ha quedado desfasado, y que incluye automáticamente esa circunstancia, en el epígrafe “enfermedades previas”. Así que la culpa en este caso, no es del médico, es de un sistema informático, que todavía no hemos adaptado y que debe sacar de ese epígrafe que estigmatiza, para ponerlo en otra que ponga sencillamente información previa.

El problema de todo esto es que en este país queremos pasar de un extremo al otro. Por supuesto, que después de décadas de represión, nuestra sociedad tiene el deber moral de hacer efectiva la igualdad de todos, sin discriminación por razón de la condición sexual, que consagra nuestra constitución. Hasta ahí estamos de acuerdo, porque lo determina la carta magna. Pero otra cosa, es el revanchismo que desprenden algunos colectivos, que más que buscar la concordia y la convivencia en libertad de todos, buscan el enfrentamiento por el enfrentamiento, y por ahí no paso.

Y ya está bien de que determinadas personas del colectivo LGTB intenten atacar y demonizar a personas heterosexuales, bajo el repetido mantra del heteropatriarcado. Corrijamos errores del pasado, cerremos heridas de tiempos pretéritos y convivamos todos en armonía y respeto a la condición sexual de cada uno, porque solo así, avanzaremos como sociedad.