Matemáticas, Bachillerato y paro

Miren, “la esencia de las matemáticas no es hacer las cosas simples complicadas, sino hacer las cosas complicadas simples”. Naturalmente la frase no es mía, sino del prestigioso matemático norteamericano Stan Gudder, y me sirve para ponerles sobre la pista de la preocupación de los rectores de la universidades canarias, que en un comunicado ha manifestado su rechazo al papel que se otorga a las matemáticas en el proyecto de ley que reforma la Ley de Educación.

Los firmantes señalan que "tal y como está actualmente redactado se constata que, sorprendentemente, las matemáticas no figuran entre las materias comunes" en el Bachillerato, lo que les lleva a indicar que "esta omisión constituye un gravísimo error que afectará a la sociedad futura.

En ese contexto, apuntan que "el mundo científico, tecnológico y social no discute que las matemáticas son una herramienta fundamental y el lenguaje para el entendimiento de la naturaleza, para el desarrollo de la tecnología y para la comprensión de los procesos sociales y económicos". Y lo más importante de todo, "omitir las matemáticas entre las materias comunes puede ocasionar un perjuicio clave en la formación futura del alumnado, provocando que las vocaciones científicas disminuyan, ya que la decisión prematura de no cursar matemáticas en Bachillerato condiciona estudios posteriores".

Lo voy a decir claramente. Si estos planteamientos del Gobierno se confirman, sería un gravísimo error. Muchos hemos tenido un punto romántico cuando estudiando el bachillerato te planteas que carrera universitaria quieres estudiar en el futuro. Pero seamos realistas, el mercado laboral es el que es, y más que nunca los jóvenes deben salir con una formación encaminada a las demandas de ese mercado. En Canarias siempre estamos con lo mismo: tenemos una amplio número de personas entre la población activa que solo pueden acceder a trabajos de baja cualificación y escasamente remunerados y que son candidatos a engrosar las listas del paro.

¿Y ahora queremos que encima estudien menos matemáticas en el bachillerato? Les digo más. Yo estudié una carrera de letras y gracias a Dios no me puedo quejar de cómo me ha ido en la vida. Pero desgraciadamente, ¿Saben ustedes cuantos filólogos, licenciados en historia o en periodismo hay en el paro?

Eliminar las matemáticas de forma prematura en una etapa clave de la vida es un craso error. La realidad nos dice que las carreras técnicas ofrecen como norma general más oportunidades de trabajo, y de empleo bien remunerado amigos, porque así funcionan las leyes del mercado laboral en la actualidad. Y en ese sentido, me parece perfecto que los rectores universitarios pongan los puntos, sombré las íes.