Mascarillas obligatorias ya

Miren el Gobierno de España y los gobiernos autonómicos, aprobaron ayer en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, el uso obligatorio de mascarillas en todos los espacios públicos, tanto en la calle como en espacios cerrados, siempre que no de pueda garantizar el cumplimiento de la distancia mínima de seguridad entre personas de dos metros.

Los detalles de la aplicación de esta medida, irán incluidos en una orden ministerial que se publicará en los próximos días. Vamos a ver, obvia decir que la decisión me parece completamente correcta, pero tardía y rectificando como siempre.

Hace mucho tiempo que la obligatoriedad de llevar mascarilla en todos los espacios públicos, debería haber sido ordenada por las autoridades sanitarias españolas, y no lo digo yo, que naturalmente no soy especialista en la materia, lo dicen los que realmente saben del asunto, para empezar los expertos de los países asiáticos, que nos llevan meses de ventaja en lo que se refiere a esta pandemia.

Vengo denunciando en los últimos días, y no me cansare de hacerlo cuantas veces haga falta, que en la calle, hay una gran parte de la población que no tiene conciencia sobre el problema que tenemos. En los horarios estipulados para hacer ejercicio, la norma común parece el no respetar la distancia de seguridad de dos metros y encima sin llevar mascarilla. Ves a la gente saludándose por la calle y en las terrazas dándose besos y sin ningún distanciamiento social. Y luego cuando tengamos un repunte serio y las ucis vuelvan a llenarse iremos a quejarnos.

Miren esto es cuestión de todos. Por una parte es verdad que es responsabilidad de un Gobierno que ha demostrado su incapacidad a la hora de gestionar la crisis, un ejecutivo que va rectificando sobre sus pasos continuamente y que por ejemplo, en el caso que nos ocupa de las mascarillas, ha ido dando tumbos y sin rumbo.

Pero en gran parte, es responsabilidad del ciudadano de a pie, que tiene que ser igual de disciplinado que han sido los chinos o los coreanos cuando se les dice que hay que cumplir algo.

Si nos dicen que hay que llevar mascarilla en la calle, a ponérsela todo el mundo, porque la estampa que he visto en los últimos días en nuestra isla, es para asustarse.