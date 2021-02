Más paro, menos ventas de coches... ¿Y qué hacen nuestros políticos?

Miren hoy día dos de febrero nos hemos desayunado con dos datos económicos que no nos dan una excesiva tranquilidad precisamente. Por una parte, hemos conocido los últimos datos del paro, que apuntan a que el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo en Canarias ha alcanzado los 279.230 desempleados después de incrementarse en 9.793 personas en enero, lo que ha supuesto un aumento del 3,63 por ciento con respecto al mes anterior, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Tengan en cuenta que, en un año el número de parados ha aumentado en el archipiélago en 68.066 personas, lo que en términos porcentuales ha supuesto un crecimiento del 32,23 por ciento.

A esto hay que añadirle que la venta de coches ha caído un 57,1% en Canarias en enero, con respecto al mismo mes del año anterior, hasta sumar un total de 1.343 unidades. Piensen que en el conjunto de España, las matriculaciones de turismos y todoterrenos comienzan el año con la peor caída de la serie histórica, con un descenso de las ventas del 51,5%, hasta las 41.966 unidades.

No hay un enero peor desde 1989. Y es que si valoramos los datos de forma conjunta, no creo que haya precedentes de una crisis económica de esta magnitud en nuestro país. No sé a ustedes, pero a mí se me pusieron los pelos de punta el otro día, cuando la CEOE en Tenerife elevó hasta 2024, la fecha para que la economía canaria se recupere.

Y ante esto, les soy honesto, veo que ayuntamientos y gobiernos autonómicos sin distinción de color político son los que más están haciendo por sacar planes de ayuda y tirar del carro para ayudar a las empresas, pero el gobierno central, ¿Qué está haciendo el Gobierno de España en todo este desaguisado económico? ¿Sacar un vicepresidente comunista a decir que si fuera por el nacionalizaría toda empresa que se le pusiera a tiro? ¿Poner a Yolanda Díaz a poner problemas y pelearse con el ministro Escrivá? ¿Dejar a que Irene Montero y Alberto Garzón den vergüenza ajena cada vez que abren la boca?

Ese es el gobierno que tenemos en el peor momento de la historia reciente de España. Prepárense amigos, porque los próximos meses, van a ser duros.