No más crispación en el Ayuntamiento de Santa Cruz

Miren, como ustedes saben, vengo denunciando en los últimos días el alto nivel de crispación que observo entre las diferentes fuerzas políticas representadas en el Ayuntamiento de Santa Cruz ante la moción de censura que se debatirá y votará el próximo lunes. El tono del discurso y sobre todo del enfrentamiento ha ido increcendo en estas dos últimas semanas, y eso nunca conduce a nada bueno.

Y en este contexto ayer tuvo lugar una desagradable incidente al termino de la reunión del Consejo Rector de Urbanismo, entre el concejal socialista Florentino Guzmán y el concejal del partido popular Carlos Tarife, en el que el edil del PSOE, acusó a Tarife de permitir una serie de comentarios homófonos hacia su persona en una tertulia televisiva en la que el popular estuvo presente.

En los próximos minutos les contaremos mas detalles con los protagonistas, pero vaya por delante, que a mí como ciudadano, que dos concejales protagonicen este tipo de incidentes no solo no me gusta nada, sino que además me aleja de la clase política. El propio Tarife ha escrito hoy en la red social Facebook que ayer se sintió por primera vez intimidado físicamente y encima por el concejal que lleva la policía, y que la tensión se ha trasladado ya a su familia.

Por favor, que alguien pare esta escalada de tensión y de crispación, que deja en muy mal lugar a todos. Saben lo que pasa, y no me voy a callar en decirlo, que después sale a la palestra en Madrid gente como Pablo Iglesias diciendo que en política “hay que naturalizar el insulto”, y que todo el que tiene una posición pública como los políticos o los periodistas estamos sometidos a la crítica y al insulto. Y eso no puede ser así en una democracia seria. ¿Crítica? Siempre ¿Insultos? Nunca. Pero afirmaciones como la del vicepresidente del Gobierno, provocan que de esos polvos lleguen estos lodos.

Volviendo al ayuntamiento de Santa Cruz: si esto es lo que nos espera en los próximos tres años, esté quien esté en el grupo de gobierno municipal a partir del lunes, apaga y vámonos. La ciudadanía exige seriedad y responsabilidad en la acción política, no a una pelea de patio de colegio, por ver quién es el dueño del patio.