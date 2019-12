Marruecos, Pedro Sáchez y Ángel Víctor Torres

Miren está Pedro Sánchez estos días de ronda con los presidentes autonómicos y ayer le tocó reunirse con nuestro presidente regional Angel Víctor Torres, al que Sánchez le advirtió que está confiado en conseguir" ser investido y que "incluso va a pelearlo" para ser designado antes de que acabe el año.

Torres ha defendido la necesidad un gobierno estable que pueda aprobar unos Presupuestos Generales para 2020 que, como se ha comprometido Sánchez, recojan las previsiones del nuevo Estatuto y nuevo régimen fiscal canarios. El presidente del archipiélago se ha mostrado confiado en que Nueva Canarias dará el 'sí' a Sánchez y ha apelado a Coalición Canaria para que también "se apunte al desbloqueo".

Vayamos por partes, miren es simplemente una percepción muy subjetiva, pero a mi Ángel Víctor Torres, me parece una persona en la que se puede confiar, y un político que puede tener una larga trayectoria en Canarias, por más que ideológicamente puedo no estar de acuerdo con muchas propuestas del PSOE. Pero aun así, reitero, Torres me parece un hombre honesto y con un talante muy necesario hoy en política y espero que tenga muy en cuenta los necesarios equilibrios entre islas capitalinas, que aquí en Canarias siempre condicionan los tiempos políticos.

Dicho lo cual, en quien no confío es en su jefe de filas, el inquilino en funciones de la Moncloa, y sobre todo en los socios que éste elige para perpetuarse en el gobierno. Y como no es aceptable que las riendas de nuestro país caigan en manos de los comunistas bolivarianos, y que la gestión este hipotecada por partidos anti España como ERC o Bildu, pues lo digo abiertamente, y espero que los nuestros, léase Coalición Canaria no les apoyen.

Miren la debilidad se huele, como los tiburones o los lobos huelen la sangre. Y el gobierno socialista de España es un gobierno débil, al que los independentistas y los bilduetarras chantajean, y ahora también, al que el gobierno de Marruecos ataca sin miramientos cogiendo a Canarias de por medio. Por que las leyes que ha promulgado el parlamento marroquí sobre aguas territoriales, perjudican claramente los derechos de los canarios al solaparse esa nueva delimitación con los espacios marítimos del archipiélago. La unilateralidad con la que actúa Marruecos, merece una respuesta inmediata y proporcionada por parte del gobierno español, pero claro, Sánchez está más ocupado es sus tribulaciones personales que los intereses generales de España. Ya algunos partidos han levantado la voz en Canarias, y confío en que el ejecutivo regional, interceda ante el debilitado Sánchez, para que Canarias y sus aguas sigan estando donde están.