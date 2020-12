Maduro, Zapatero y los socialistas de verdad

Miren la comunidad venezolana en Canarias ha estado estos días observando el simulacro de elecciones parlamentarias en su país, siendo conscientes de que es una artimaña mas del dictador bolivariano Nicolás Maduro para perpetuarse en el poder, de uno de los que en su día, fue uno de los países más ricos de Latinoamérica.

Hemos asistido a una especie de ópera bufa, de mentira disfrazada, de mascarada en la que unos corruptos no quieren tomar por tontos, a una suerte de onanismo electoral, pónganle los calificativos que quieran, cuyo único objetivo es intentar justificar un sistema dictatorial donde se ha eliminado cualquier vestigio de las libertades fundamentales del ciudadano, en nombre de la revolución que mata de hambre a su pueblo.

Y lo penoso de todo esto, es que un ex presidente del Gobierno de nuestro país, de España, se haya convertido en el esperpéntico juglar que lidera las alabanzas al orondo dictador venezolano. El ridículo internacional de Jose Luis Rodríguez Zapatero es de los que hacen época, y de los que sitúa la imagen internacional de España, a la altura de una republica bananera, que por otra parte, es en lo que quiere convertirnos la ultraizquierda de Podemos.

Y todo esto, ante la vergonzosa complicidad de sus compañeros de partido, que comparten gobierno con unos comunistas, que cada vez más influyen en la posición del ejecutivo de Pedro Sánchez. “Hay que escuchar a Zapatero” ha afirmado la ministra de exteriores González Laya, mientras la UE, no reconoce en absoluto el resultado de unas elecciones que no han tenido las mínimas garantías democráticas.

Solo ya ver en la foto a Zapatero junto al sátrapa Maduro y de la mano con observadores internacionales de la “talla” de Evo Morales, es de vergüenza ajena. Y como siempre me hago la misma pregunta. De la ultra izquierda de Podemos uno ya puede esperar cualquier cosa, pero ¿de verdad que en el PSOE hay gente que se siente cómoda con un gobierno que mira hacia otro lado ante un régimen que desprecia los derechos humanos y las libertades mas básicas?

Estoy seguro que no, que hay mucho socialista de bien, que no puede compartir esto, que no puede comulgar con estas ruedas de molino. Y digo más, por el bien de su partido el PSOE harían bien en no callarse.