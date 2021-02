Los anti sistema y los partidos que les apoyan

Miren debo decirles que a uno personalmente le causan bastante tristeza las imágenes de disturbios que estamos viendo estos días en Madrid, Barcelona y Valencia. Estamos sufriendo la aparición en los últimos tiempos de unos salvajes anti sistema, profesionales de la violencia, de la agresión física y del destrozo de todo lo que encuentran a su paso, cachorros de un fascismo de extrema izquierda que intenta hacer daño, con cualquier excusa a nuestro país.

Y el último pretexto que han encontrado es el normal, justo y acorde a derecho, encarcelamiento de un bufón, uno más, de la corte extremista, llamado Pablo Hasel, cuyo currículo pasa por estar investigado en causas judiciales, por agresión, injurias a la corona y demás lindezas.

A muestra de ejemplo les relato alguno de sus exabruptos en sus escritos (porque llamar canciones a esto es darle un rango que naturalmente no tiene)

"¡Merece que explote el coche de Patxi López!".

"No me da pena tu tiro en la nuca, pepero, No me da pena tu tiro en la nuca, socialisto",

Que alguien clave un piolet en la cabeza de José Bono

Prefiero grapos que guapos. Mi hermano entra en la sede del PP gritando ¡Gora ETA!

Y así podría seguir, con letras que injuria al rey emérito Juan Carlos I, por la que ha sido condenado en firme. Y digo yo, ¿De verdad hay gente que pretende que entendamos esto? ¿Qué simpaticemos con un individuo así?

De ninguna manera. El enfrentamiento por el enfrentamiento nunca es el camino. Y lo más grave de todo esto, es que desde Podemos, partido en el Gobierno de España, se esté jaleando a esta panda de salvajes. Esto posiblemente sea lo más grave. La traición y la deslealtad hacia su país que los dirigentes de Podemos están llevando a cabo, siguiendo su manual bolivariano.

Esto es muy sencillo, se aprovechan del sistema democrático para llegar el poder, y una vez en él , intentan controlar todas las instituciones, incluyendo el poder judicial y los medios de comunicación, para echarle al pueblo encima a todo el que consideran su enemigo. La monarquía, los partidos de la derecha, los medios de comunicación no afines….

Y esto de la kale borroka de los anti sistema es la avanzadilla. ¿De verdad que no lo piensan ver y reaccionar desde ese PSOE que apoya a toda esta banda?