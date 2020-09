Un ligero tufillo a godo

Miren el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha dejado sus vergüenzas políticas al aire al responder ayer en la Cámara Alta al siempre perspicaz senador popular Asier Antona, asegurando que "día a día" trata con los "dramas humanos" de los migrantes que llegan a España y ha criticado al PP por ir a "hacerse la foto" a Canarias.

Antona le afeó ayer al ministro socialista en el Pleno del Senado, no haya sacado "un hueco en la agenda" para visitar Canarias ante la presión migratoria y lo mejor que se le ocurrió responder a Escrivá es que su Ministerio está acogiendo y tratando a 80.000 migrantes en toda la Península, no solo a los 5.000 que han llegado a Canarias.

No me negarán que esta última afirmación no desprende un tufillo a “godo” de ese que tanto nos molesta a los canarios. Subido en el carro de la prepotencia y desde el desconocimiento, el ministro del ramo insiste en hacerse el sordo antes las demandas de Canarias, incluyendo las del gobierno regional de su propio partido, dejándonos a la buena de Dios en la búsqueda de soluciones, con un problema que se perpetúa en el tiempo, y para el cual carecemos de recursos.

Miren esto no va de colores políticos, pero que casualidad, que en líneas generales, los gobiernos socialistas en la capital del reino hayan sido siempre menos sensibles con los problemas de Canarias que el Partido Popular.

En la actualidad, la presencia de Sánchez, y no les digo ya la de los comunistas, es una autentica rémora para los intereses de nuestra CCAA, que se ve una y otra vez desplazada, mientras desde Moncloa se dan besos en la boca con los golpistas catalanes y los herederos del terrorismo vasco. Todos los esfuerzos de Sánchez van en aplacar el permanente chantaje de “Torra and the Wailers”, y de los bilduetarras, mientras al resto de España, nos llegan solo las migajas.

Ese es el leif motiv de este gobierno, y ese tamiz sumiso y prostituido por los intereses particulares de partido, sale a relucir también en intervenciones como la del ministro Escrivá ayer en el senado, cuyo desprecio a Canarias va camino de marcar una época.

En fin, rezaré una oración por los socialistas que hay en Canarias, que oiga, entre ellos hay gente muy buena y muy válida políticamente hablando, y que por desgracia para ellos, tienen que apechugar con el godo de turno.