Las reflexiones del Doctor Cavadas y las vacunas

Miren anoche seguí con atención la entrevista que en el programa “El hormiguero” de Antena 3 TV, Pablo Motos le realizo Doctor Pedro Cavadas, en la que este prestigioso cirujano dejó algunos titulares muy interesantes que tienen que ver con la pandemia de la COVID-19. Más allá de una más que razonable crítica a la gestión de la crisis por parte del gobierno de Pedro Sánchez, el doctor Cavadas fue concluyente al afirmar que una vacuna como dios manda, con una fase 3 que garantice la ausencia de efectos secundarios graves, necesita de años y no de meses. Y hablo de cómo mínimo dos años.

Y fue más allá afirmando que, si no vamos con cuidado y no somos estrictos en los tiempos y en los plazos, se podría producir como principal efecto secundario un importante número de encefalitis, que ya se han manifestado en otras pruebas de vacunas similares.

Miren la conclusión que yo saco es que en este asunto, es que hay que escuchar a los que saben, y estos son los médicos y los epidemiólogos, y no los políticos. Entre estos últimos, hemos escuchado de todo: desde Putin, que dice haberle puesto ya una vacuna a su hija, hasta el loco de Trump que quería tener una vacuna mágica en noviembre, hasta Pedro Sánchez que ha llegado a decir que diciembre podría haber una vacuna.

Y a mí sinceramente todos estos mensajes políticos me parecen una absoluta irresponsabilidad, y desde luego ponen en evidencia la credibilidad de los líderes que nos gobiernan. Más que nunca debemos fiarnos de los técnicos en la materia. Y aquí en Canarias tenemos la suerte de contar con gente que sabe, y con dos técnicos que realmente saben lo que se traen entre manos, y que incluso son referencia nacional, Luis Serra Majem y Amós García Rojas, este último por cierto, también participó anoche en un programa de tv en el prime time televisivo de tele 5.

A Luis Serra le voy a preguntar en los próximos minutos por este asunto, pero sinceramente la conclusión que saco es que tenemos que armarnos de paciencia, no queda otra. Tal y como decía anoche Pedro cavadas, la mascarilla va a ser nuestra compañera de viaje probablemente dos años más, y desde luego, lo que no podemos bajo ningún concepto es llevar a cabo una vacunación masiva de la población si no tenemos la certeza absoluta de que esa vacuna es absolutamente segura. Así que los gurús políticos y sus mensajes populistas, mejor que nos entren por un oído y nos salgan por el otro, y amigos a ser responsables que esto puede ir para largo…