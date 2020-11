Las navidades, los encuentros familiares y la COVID-19

Miren, sigo creyendo que no aprendemos. No a-pren-de-mos. Doce personas se han contagiado de Coronovirus en nuestra isla, después de celebrar, por su cara bonita, un bautizo sin el correspondiente permiso para ello y con la que está cayendo.

Una reunión familiar que se llevó a cabo contraviniendo las normas impuestas por la Consejería de Sanidad, que recomienda, debido al semáforo rojo en el que se halla la isla, que los encuentros sean de menos de 10 personas. El saldo final como les digo 12 positivos y un miembro de esa familia hospitalizada.

Los últimos datos en Canarias reflejan además, que el 62% de los brotes que han producido en el archipiélago, son en la isla de Tenerife, 26/42 en la última semana. Las autoridades insisten e insisten una y otra vez, y no hacemos caso: en las reuniones familiares y encuentros sociales con amigos, bajamos la guardia, nos quitamos las mascarillas, tendemos a abrazarnos y besarnos y luego pasa lo que pasa. Pero no nos lo metemos en la cabeza. Y no les digo ya, sin esas reuniones familiares, nos echamos unos vasos de vino.

Y la pregunta que me hago en este momento es, ¿Qué va a pasar y que debemos hacer de cara a las cenas, comidas y demás encuentros familiares de Nochebuena, Navidad y fin de año? Algunos pueden decirme, “oiga que queda mes y medio todavía”.

Es verdad, habrá que ver en que semáforo estamos, esperemos que no sigamos en el nivel rojo, pero piénsenlo por un momento ¿Es responsable por parte de las autoridades, permitir que una familia de más de 10 personas, que pueden ser la gran mayoría se reúnan en torno a una mesa? ¿Abuelos, padres, tíos, sobrinos y demás familiares?

Después de ver lo de esta bautizo en Tenerife con 12 positivos, ¿Se imaginan cuantos positivos podemos tener una semana después del 24 de diciembre?

Veremos la evolución de los datos en las próximas semanas, pero, o nos vamos mentalizando o mal va a ir la cosa.