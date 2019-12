Las mujeres, el poder y las cuotas

Miren debo decirles que me han llamado poderosamente la atención unas manifestaciones que ha realizado el ex presidente norteamericano Barack Obama , que en un acto en Singapur, ha afirmado que durante su tiempo en el cargo reflexionó sobre cómo sería el mundo si estuviera gobernado por mujeres, para añadir que está completamente seguro de que si en dos años todas las naciones del mundo estuvieran gobernadas por mujeres veríamos una mejora significativa en casi todos los ámbitos, mejorando el nivel de vida y los resultados.

No me pregunten por qué pero confieso que siempre he sentido una especial admiración por el matrimonio Obama, Michelle y Barack, seguramente porque que haya un negro presidente en un país que ha sido históricamente tan racista es un hecho muy destacable, pero para serles sinceros, este tipo de generalizaciones no me suelen parecer justas.

Como norma general, creo que las personas más preparadas son las que deben ocupar puestos de responsabilidad, con independencia de su sexo, y el quid de la cuestión está en acabar con cualquier obstáculo o impedimento que impida que las mujeres más cualificadas puedan llegar al poder, ese es para mí, el asunto central, el problema nuclear que debemos resolver.

Por descontado que hay mujeres más preparadas que muchos hombres que sí han llegado a la élite. ¿Será Inés Arrimadas mejor líder que Albert Rivera? Posiblemente. ¿Está siendo Ani Oramas mejor portavoz de Coalición Canaria en Madrid de lo que fue Paulino Rivero? Por lo menos más repercusión mediática está teniendo. ¿Están mas cualificadas patricia Hernández, Australia navarro o Rosa Dávila para presidir un gobierno en Canarias que Angel Víctor Torres, Asier Antona o Fernando Clavijo? Por lo menos lo harían igual de bien que ellos.

Al final tengo la impresión de que es una cuestión de capacidad de liderazgo, de carisma y de carácter. Y en eso por ejemplo, Ani Oramas ganaría por goleada a todos los políticos hombres de este archipiélago. Y por eso, los militantes dos grandes partidos nacionales, no vieron la opción de dar la responsabilidad de liderar sus proyectos a Soraya Sáenz de Santamaría o a Susana Díaz, antes que a Pablo Casado o a Pedro Sánchez.

Yo por mi parte, le doy la razón a Obama en una cosa. No estaría mal que España tuviera próximamente una presidenta del gobierno, y en ese sentido siempre he visto a Inés Arrimadas como una buena candidata, aunque con el hundimiento político de ciudadanos, ahora parece bastante complicado.