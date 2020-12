Jessica, Alberto: yo apoyo al sector de la restauración

Miren, en este editorial de viernes quiero hablarles hoy de Jessica. Jessica es una persona, que todos los días me pone el café en un bar que está aquí muy cerquita de la radio, y representa como nadie, la excelencia del trabajo bien hecho. Ella sabe con precisión, como me gusta ese primer café salvador de la mañana, y lo que es más importante, sabe cómo me gusta a mí, y a los cientos de personas que entran cada día en ese bar. Más oscuro, con más leche, con sacarina, con azúcar moreno, mas tibio más caliente, da igual. No hay ningún detalle que se le escape a Jessica, que se desvive por que todos y cada unos de sus clientes se sientan cómodos en esos minutos que están en su bar. La barra es su territorio y allí nadie es mejor que ella, porque es consciente de la importancia del trabajo bien hecho.

Pero mañana, las puertas de ese bar de desayunos, tan típico en la geografía social de nuestro país, tendrán que cerrarse por las medidas sanitarias, que si se publican de una vez en el BOC, entraran en vigor a las cero horas de este sábado. Aún así, Jessica me ha dicho esta mañana, que van a servir los cafés y los bocatas para llevar, y cuando me lo ha dicho, he sentido la necesidad esta mañana de hacerle partícipe de mi gratitud, y de asegurarle que puede seguir contando conmigo para ayudarles.

Como va seguir contando conmigo un buen amigo, Alberto González Margallo y su fantástico San Sebastián 57, con su servicio a domicilio, y un montón de restaurantes, que en una fecha clave en su facturación anual como es la navidad van a tener que cerrar sus puertas y se tienen que reinventar con el servicio a domicilio.

Porque en este momento, debemos estar todos con un sector que es clave para nuestra economía, del cual dependen tantos puestos de trabajo y la economía de tantas familias. Son días para quedarnos en casa, y socializar lo menos posible. Pero aprovechemos para apoyarles pidiendo comida a domicilio, y contribuyendo a generar economía por el bien de todos.

A Jessica, a Alberto y a tantos profesionales de la restauración que creen en el trabajo bien hecho les mando mi mensaje de ánimo, y mi compromiso de que les vamos ayudar. Ahora más que nunca juntos sumamos. Yo estoy con ellos ¿Y tú?