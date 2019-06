La jerga impuesta del "pacto de progreso" o de "los ayuntamientos del cambio"

Tiempo de lectura: 2



Miren a menudo y de forma cíclica, surge en el tiempo algún periodista, algún actor, algún humorista que encuentra el camino del éxito de forma inesperada y que cimenta su estrellato en la creación de una jerga propia. Jerga que a fuerza de repetirse entre el público, por su gracia, por su musicalidad o por su peculiaridad, hace que el creador que esa jerga se consolide como personaje reconocido, y que los términos sean parte del acervo popular.

Fue el caso en su momento de un chiquito de la Calzada, que nos convirtió a todos en fistros, o en pecadores de la pradera, fue el caso de un José María García, que dejaba sin dormir a media España como perseguidor incansable de chupópteros o correveidiles y que ojo al dato, acabó con los catedráticos del buen comer y del beber, o fue el caso de un Santiago Segura, que a través del personaje de Torrente apatrullaba la ciudad al son de las canciones del Fary.

Todos ellos lograron que repitiéramos sus latiguillos hasta la saciedad, integrándose como digo de forma casi inconsciente en la cultura popular. Y eso es lo que está pasando en este momento con la jerga impuesta por los partidos de la izquierda y que yo particularmente me niego a aceptar.

Ustedes no se han dado cuenta que expresiones como “pacto de progreso” o “ayuntamientos del cambio” se repiten una y otra vez como un mantra con categoría de verdad absoluta? Y lo peor, no es que la repitan como loros los políticos de extrema izquierda, lo peor es que ya hasta algunos periodistas, incluyendo los que trabajan en medios de carácter público, las utilizan sin ningún rubor. ¿Cómo es posible que un presentador de un telediario de una televisión pública me hable de “pacto de progreso”?

Eso solo significa una cosa: que como Chiquito de la Calzada o Torrente, Iglesias o Echenique han conseguido grabar en el disco duro de la gente una idea falsa: que solo con ellos puede haber progreso y solo con ellos puede haber un cambio. Y ese es el quid de la cuestión.

Y claro, yo niego la mayor: el progreso se puede lograr con el partido Popular, o con Ciudadanos, o con Coalición Canaria o con el PSOE….. Pero justamente lo que más repiten el mantra del pacto de progreso o los ayuntamientos del cambio son los que caminan en la dirección contraria.

Analícenlo, de verdad, y reflexionen sobre el asunto. A mi desde luego, no me van a escuchar seguir la corriente terminológica ni caer en la jerga maquiavélica de los Echeniques, Iglesias y compañía. Yo, prefiero llamar a las cosas por su nombre y lo primero que me viene a la cabeza cuando pienso en ellos, es una palabra: ultra, ultra izquierda .