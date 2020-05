Es imperativo ser responsables en la nueva fase

Miren, nos estamos preparado para entrar en la fase 1 de este proceso de salida del confinamiento a partir del próximo lunes, y esta nueva situación trae consigo una serie de cambios de enjundia desde el punto de vista cualitativo. Cambios que harán que nuestra vida, se parezca bastante más a la de antes, pero eso sí, con una serie de limitaciones importantes.

Con todos los asteriscos, y las precauciones que a lo largo del programa les comentaremos, podremos ya por fin, sentarnos en una terraza a tomar un café, comprar en un pequeño comercio, ir a misa, o hacer reuniones de más de 10 personas en casa. Reitero, supone una mejora importante en nuestras actividades del día, pero el mantenimiento de las mismas en el tiempo va a depender de nosotros mismos.

Otros países, fundamentalmente los asiáticos, nos han dado una lección a todos de civismo y responsabilidad cumpliendo estrictamente las pautas de sus autoridades sanitarias. En su caso, está claro que es una cuestión de cultura y educación. Aquí en el sur de Europa somos de otra forma, tenemos otro carácter.

Pero amigos, no queda otra que ser disciplinados y sobre todo responsables. Y justamente es imperativo hacer un llamamiento a esa responsabilidad. A mantener la distancia social en todo momento, a respetar las normas de aforo y los horarios establecidos. A llevar mascarilla en el transporte público y en lugares cerrados como supermercados o comercios. En definitiva debemos apelar al sentido común para sobrellevar esta nueva fase de la mejor manera posible.

En nuestras manos está que no haya un nuevo rebrote que podría ser crítico, no solo para la salud de muchas personas, sino para nuestra economía. Hay muchos empresarios que partir del lunes, van a arriesgar mucho, que van a abrir sus negocios con una serie de condiciones muy estrictas que ponen en peligro la rentabilidad de su actividad. Pero no queda otra, por el bien de todos.

Ayudarles también a ellos está en nuestras manos, pero siempre cumpliendo las normas y siendo responsables en nuestros comportamientos. Entre todos podemos conseguirlo. Demostremos que nosotros también somos un pueblo disciplinado.