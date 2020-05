La hora de los políticos canarios

Miren, 39%. Ese es el nivel de paro que en Canarias la CEOE prevé podemos llegar con esta crisis derivada de la pandemia de la Covid-19. Vamos que prácticamente 4 de cada 10 canarios en edad de trabajar no van a tener un empleo en los próximos meses. En el informe de coyuntura presentado por la CEOE en Tenerife se establece además una previsión de que el Producto Interior Bruto (PIB) de Canarias se desplome este año un 25% debido a los efectos de la crisis sanitaria.

La patronal ha dibujado tres escenarios de como puede evolucionar la economía del archipiélago y el de "probable realidad" coincide con unas pérdidas de entre 9.200 y 13.900 millones, con un impacto sobre la actividad de unos seis meses.

La conclusión de este estudio es muy clara: Canarias tendrá una afección "diferenciada" del resto de España, en torno al doble de caída, por lo que será la comunidad autónoma más afectada. Reitero, el doble de pobreza que el resto de España.

Estos son datos, y ahora la pelota está en el tejado de los políticos. Primero de los canarios, que tienen el deber de hacer entender en Madrid, la situación agónica de nuestro archipiélago, y que va ser la CCAA más afectada por esta crisis. De la habilidad política de todos los agentes canarios en diferentes niveles y administraciones dependerá que podamos salir del atolladero mejor o peor, más rápido o más despacio.

Estoy hablando naturalmente del Gobierno de Canarias, pero también lógicamente de los diputados y senadores canarios en Madrid, que mucho tienen que pelear sobre este tema. En el caso de Ángel Víctor Torres creo ha demostrado ser una de las mentes con mas sentido común en la gestión de esta pandemia y en ese contexto creo que va pelear por este asunto. El problema real, es que los que tienen que tomar decisiones en el gobierno central sean de verdad sensibles con la realidad canaria.

Y es ahí don de los Héctor Gómez, o Tamara Raya desde dentro, o Ani Oramas, Clavijo, Ana Zurita, Asier Antona desde la oposición, tienen que dar el do de pecho. A todos ellos, les hemos votado para esto, para que en momentos como estos den lo mejor de sí mismos y sobre todo para que en Madrid, sean capaces de hacer ver al político o al tecnócrata peninsular que me da igual, que nuestra dependencia del sector turístico condiciona la agonía económica que nos toca sufrir.

Y por si acaso, no se me olviden de la frase Henry Ford, el empresario norteamericano de los coches, cuando dijo aquello de “Cuando todo parezca ir contra ti, recuerda que el avión despega contra el viento, no a favor de él”.