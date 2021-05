El galimatías jurídico del estado de alarma

Miren, sin lugar a dudas el tema de la semana es el galimatías jurídico en el que nos ha metido el Gobierno de España , con la decisión de poner fin al estado de alarma, hasta el punto de que, mientras no haya un fallo del Tribunal Supremo, existen serias dudas sobre si el toque de queda o las restricciones a la movilidad, siguen verdaderamente en vigor o no.

El auto emitido ayer por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias establece que no ha lugar al toque de queda, o a los cierres perimetrales con limitaciones de entrada y salida de las islas, porque no hay un marco jurídico que lo permita, sin embargo el Ejecutivo autonómico interpreta que las medidas anticoronavirus publicadas este viernes en el BOC pueden seguir teniendo vigencia, debido a que el auto no es firme y de hecho, ya lo ha recurrido al Tribunal Supremo.

Así que en consecuencia, el presidente regional Angel Victor Torres, ha querido dejar claro, esta mañana en COPE Canarias, que el toque de queda sigue vigente…





Obvia decir que hay expertos jurídicos, que opinan en contrario porque ya se sabe que en el mundo del derecho, 2+2 no siempre son cuatro. Vamos a ver, yo creo que todo el que tiene un mínimo de sentido común, es consciente de que el toque de queda y alguna medida más, deben seguir en vigor unos meses más, por lo menos, hasta que subamos los porcentajes de población vacunada. Así además los subrayan todos los expertos en la pandemia.

Pero también es verdad, que hay que ser muy cautelosos con el soporte jurídico de unas medidas, que restringen derechos fundamentales. Y aquí, una vez más, es donde patina el gobierno de Pedro Sánchez, que deja con el culo al aire a las CCAA.

Las imágenes que hemos visto el sábado de madrugada en Madrid y Barcelona, de gente de botellón y sin mascarillas son aberrantes, y un claro ejemplo de la imbecilidad humana. Pero las cosas hay que hacerlas bien, y ahora los jueces tienen que arreglar el desaguisado de los políticos.

En fin, espero que el Tribunal Supremo falle cuanto antes, porque en menudo caos nos ha metido Pedro Sanchez.