Fin del estado de alarma

Miren, el próximo lunes cuando ustedes escuchen este programa, ya no estaremos en estado de alarma. Llega el fin de una situación que, en sus diferentes fases, nos ha cambiado la vida durante los últimos tres meses, y que nos permitirá a partir de ahora entre otras cosas, movernos con libertad por todo el territorio del estado español.

En cualquier caso amigos, este ha sido el estado de alarma más largo y extendido en el tiempo que se ha aplicado en los países occidentales. Y este último dato, seguramente tiene una lectura y es bastante revelador de los errores que ha cometido el Gobierno de Pero Sánchez en la gestión de esta pandemia, desde la famosa frase de Fernando Simón de “España no va a tener más allá del algún caso diagnosticado” hasta el día de hoy.

Pero lo que importa ahora es , que mantener el statu quo actual en cuanto al control de los contagios, va a depender en gran medida de usted que no está escuchando, de los ciudadanos de a pie. Sabemos que hasta que haya una vacuna fiable hay tres reglas básicas que debemos cumplir: uso de mascarillas, distanciamiento social e higiene de manos. Tres normas clave que no son tan difíciles de seguir y que son determinantes para que no haya posibles rebrotes.

Insisto, e insistiré. La solución está, en primera instancia, en nosotros, en nuestra responsabilidad y en nuestra disciplina, si es que claro, no queremos volver a ver las UCIS de los hospitales llenas.

Naturalmente que no basta solo con que la ciudadanía sea responsable, también las autoridades tienen algo que decir sobre el tema. Por ejemplo, en la cuestión de qué hacer con los inmigrantes que llegan en patera y que también pueden ser portadores del virus. Esta semana ha llegado una embarcación con 39 inmigrantes a Fuerteventura, de los cuales 14 dieron positivo en la prueba de la Covid-19.

Es imperativo en este caso tener claros los protocolos, dotar al personal que recibe a esas personas de los equipos de protección adecuados, y contar con los recursos y sobre todo los espacios para acoger y aislar a esas personas.

Termino como empecé seamos responsables por favor, en esta nueva realidad, porque nuestra salud y nuestra economía están en juego.