Fernando Simón y sus predicciones

Miren uno de los rostros que sin lugar a dudas, nos ha dejado esta terrible pandemia que llevamos sufriendo este último año es el de Fernando Simón. Con su característica voz ronca, su pelo minuciosamente descuidado, su aire de científico despistado, y su sonrisa ladeada, Simón, ha sido protagonista de mas de una polémica y de cientos de memes por sus predicciones escasamente acertadas, dejando para la historia, la mítica frase “como mucho, en España no habrá mas de uno o dos casos de coronavirus”.

La frasecita de marras la ha repetido en al menos un par de ocasiones más, refiriéndose a otras situaciones de la pandemia, demostrando este hombre, que lo suyo no son las predicciones, y que como pitoniso, no se ganaría la vida.

Pero es que amigos, Fernando Simón lo ha vuelto a hacer: ahora intentando predecir el fin de las mascarillas….





Miren yo no sé si en poco tiempo, nos libraremos de las mascarillas en exteriores o no. Lo que si sé, es que alguien debería aconsejar a este hombre que no se tirara a la piscina con este tipo de predicciones, que una vez más podrían dejarle con el culo al aire.

Líbreme Dios, de poner en duda los conocimientos de Fernando Simón y su valía para estar en el cargo. Pero hombre, creo que la prudencia en el discurso, y de eso sabe mucho por ejemplo Amos García Rojas, es imprescindible en este tipo de situaciones, sobre todo cuando ya en el pasado has cometido errores de bulto a la hora de predecir el futuro.

Ojalá, de verdad , que en poco tiempo, podamos prescindir de las mascarillas en los exteriores. Pero hasta entonces, señor Simon, como escribió una vez Baltasar Gracián “Es cordura provechosa ahorrarse disgustos, y la prudencia evita muchos”.