Fernando Simón y los test para el turismo en Canarias

Miren, el omnipresente Fernando Simón, ha manifestado en las últimas horas que la realización de test PCR a los pasajeros de vuelos que lleguen a Canarias es una cuestión que debe valorar "correctamente" el ejecutivo canario y que "ahora mismo el Ministerio no es muy proclive a ello ", si bien admitió que "hay que tener cuidado" con las personas que vengan "de países de riesgo", para lo que sí se manifestó partidario de buscar mecanismos con los que reducir esos riesgos.

Dice Simón que cuando se habla de PCR masivos a todas las personas que van en un vuelo "hay replantearse la utilidad real" desde varios puntos de vista como el sanitario, el social y económico porque, matizó, si hay un positivo hay que darle una salida, mientras que el que da negativo "no" se sabe si tiene el virus. Por ello, defendió que el momento de hacer el PCR es cuando exista una sintomatología.

Miren he leído varias veces las palabras del que pasa por ser la principal autoridad del Gobierno de España, y o yo soy torpe, o en sí constituyen una contradicción, y un “ni come, no deja comer”. Al final lo que está claro es que fuera del ámbito regional nadie va a pagar los test PCR los turistas que nos visiten, y que si realmente queremos ofrecer la imagen de un destino seguro y libre de COVID, los recursos van a tener que salir de la arcas autonómicas.

De acuerdo, que la realización de esas pruebas, no excluiría la posibilidad 100% de que apareciera un caso importado entre los turistas que nos visitan, pero ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos de brazos cruzados aunque esos turistas no presenten una sintomatología?

Necesitamos reanudar la actividad turística en Canarias porque de ello depende la supervivencia y la calidad de vida de cientos de miles de canarios, y no podemos esperar mucho más. El Gobierno de Canarias se está partiendo el pecho para buscar soluciones y tener unos protocolos adecuados. Pero francamente, me gustaría ver otra respuesta por parte del Gobierno de España, que de momento, más que soluciones, lo único que pone son piedras en el camino.