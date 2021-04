La extrema izquierda, su pretendida superioridad moral, Coalición Canaria y demás cuestiones anejas

Miren he escuchado atentamente la entrevista que esta mañana Carlos Herrera ha mantenido con la candidata popular en la CCAA de Madrid Isabel Diaz Ayuso, y ciertamente que la conversación ha dejado algunos titulares interesantes. La España política está mirando a lo que pueda ocurrir en la capital del reino este próximo martes, básicamente porque la proyección que los resultados de estos comicios en el escenario nacional es evidente.

Pero por el momento, estas elecciones, seguramente nos dejan una derrota para todos, ya de entrada y sin distinción, una derrota moral que viene dada por la escalada de enfrentamiento, de violencia verbal y de crispación que están generando, unos y otros, especialmente las formaciones que están en los dos extremos.

Yo particularmente, ustedes lo saben, no comulgo con ninguno de los posicionamientos ultras, ni los derechas, ni los de izquierdas, pero me molesta, especialmente y diría que hasta me repugna, esa halo, ese manto de superioridad moral, en el que se quieren envolver los que en pleno sigo XXI todavía defienden a Lenin y Stalin, y sostienen un comunismo que tanta hambre y miseria ha dejado, allí por donde ha pasado. Y a eso justamente, y como casi siempre de forma acertada, se ha referido, Isabel Díaz Ayuso….









CORTE





Miren, este sainete en el que se han convertido estas elecciones, ha dejado más que nunca al aire las costuras hipócritas del Sr. Iglesias, que desde su chalet de un millón de euros pretende dar lecciones de moralidad. Y en base a esas lecciones ha construido toda una estrategia, falsa desde sus cimientos, para intentarnos hacer ver que todo el que no piensa como ellos es un fascista.

Me recuerda mucho, y así nos acercamos a Canarias, cuando desde la extrema izquierda Canaria se quiere asimilar a Coalicion Canaria con VOX, o decir que su electorado es el mismo, lo cual solo puede generar hilaridad. Es la dictadura del pensamiento único, la del “estás conmigo o estás contra mí” la del frentista, que señala al adversario político como enemigo.

Lo cierto es que no voy a descubrir yo a estas alturas al marques de Galapagar y a su señora las del “todas y todes”. Ahí está le hemeroteca, que delata sus vergüenzas a golpe de click en youtube. Pero no olviden una cosa: este comunismo extremista, que poco tiene que ver con el eurocomunismo que abrazó Carrillo en el 78, es como Atila: por dónde pasa no vuelve a crecer la hierba.









