Este editorial no es ni "sostenible", ni "transversal" ¿Alguna "portavoza" lo va a "poner en valor"?

Miren he leído esta mañana que los diamantes que lució el otro día en la gala de los Oscars una leyenda del cine como Jane Fonda eran sostenibles. Sí amigos, hasta los diamantes hoy en día en este mundo en el que hemos hecho de lo políticamente correcto nuestro leif motiv en nuestra existencia diaria, tienen que ser sostenibles. Supongo además que eso de llevar diamantes sostenibles será como muy transversal, y que alguna “portavoza” de algún gobierno de progreso, no tardará en “ponerlo en valor”, para que “todos” y “todas” sigan su camino.

Porque en estos tiempos que corren el que no “pone en valor acciones transversales y sostenibles”, no es cool, no está en la onda lingüística, o para ser más exactos en esa jerga particular y muy suya que la clase política, fundamentalmente la que está más extremada hacia la izquierda nos impone a fuerza de repetir latiguillos.

Y nos la impone a fuerza de machacarnos con el soniquete sonoro de la transversalidad y la sostenibilidad, que se han convertido en los dos mantras por excelencia de todo aquel que quiere ser alguien en política y que quiere exudar progresismo por todos y cada uno de los poros de su piel.

¿Se dan cuenta como la utilización del lenguaje es un arma clave a la hora de intentar imponer un criterio o pensamiento político? ¿Se dan cuenta como determinadas ideologías nos imponen sus palabros y casi inconscientemente caemos en su jerga o en su juego?. Cuando un gobierno como el socialista por poner un ejemplo hace suyos términos como conflictos político y mesa bilateral, es porque ya ha caído en las redes, y queda en debilidad frente a lo que quieren romper España.

En fin seguiré diciendo siempre hasta no cansarme, que la educación es arma más poderosa del mundo, y el correcto y preciso uso de la lengua española, el mejor instrumento que tenemos para defendernos de imposiciones ideológicas. Eso sí, Siempre habrá alguna pánfila, como esta concursante de operación triunfo, que dijo el otro día que el español era un idioma del demonio. Una pánfila, que no nació ni en Gerona, ni en Vic, nació en Alicante. Pero en fin eso ya sería haría de otro costal y materia de otro editorial.

Por el momento quédense con estas letras que no son ni transversales, ni sostenibles, y con el corrector de Word que naturalmente me recuerda que la palabra portavoza no existe. Bendito corrector…