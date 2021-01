¿Estamos actuando bien con la restauración?

Miren la isla de Tenerife continuará con las mismas restricciones dos semanas más, manteniéndose en nivel 3, y sin cambios en el statu quo que hemos tenido en las últimas semanas. Todo ello después de que Sanidad notificara en el día de ayer 143 nuevos casos y dos fallecimientos en nuestra isla, lo que viene a constatar que pasan las navidades, y no conseguimos doblegar la curva.

La verdad es que siempre he dicho, y no voy a cambiar de opinión ahora, que en Canarias tenemos expertos de primer nivel como Amos García Rojas, o Lluis Serra Majem. Pero también hemos repetido en numerosas ocasiones que la solución no solo depende de las autoridades competentes sino también en buena parte de la responsabilidad individual de cada ciudadano, y por ahí está claro que tenemos un problema.

Los brotes, según nos informan, siguen produciéndose en el ámbito de las reuniones familiares y en el entorno laboral, pero quiero centrarme hoy en el discutido tema de la restauración. Los empresarios del sector insisten en que no se ha demostrado la existencia de ningún brote vinculado a la hostelería, y están verdaderamente enfadados porque durante dos semanas se mantengan las medidas restrictivas en sus negocios.

Unas medidas que han obligado a cerrar temporalmente en muchos casos y que están haciendo un daño importante a una parte de nuestro tejido empresarial del cual dependen muchas familias.

Y la verdad es que es inevitable hacerse preguntas al respecto, porque , después de tres semanas sin que las cifras hayan bajado de forma sustancial, ¿de verdad que los restaurantes tienen que pagar el pato? Personalmente creo que siempre que se mantengan unas estrictas medidas de distanciamiento y aforo, quizás se podría abrir algo más la mano, con un sector que genera tanto empleo en nuestra isla.

Los indicios apuntan que son otras las causas de los contagios, y siempre que se mantenga la actuación responsable de los empresarios, cosa que ocurre en el 99% de los casos, hay que intentar buscar soluciones.

Reitero, tengo plena confianza en los expertos que asesoran al Gobierno de Canarias, pero si no hemos bajado las cifras de contagio en las últimas tres semanas, quizás habría que ir pensando en otro tipo de medidas.