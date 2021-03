8M: esta vez acierta el Gobierno de España

Miren creanme que uno intenta habitualmente ser coherente y ecuánime en la critica, manteniendo unos principios, pero sin dejarse llevar por rencores ni fobias personales, como hacen algunos desde la ultra izquierda y sus voceros mediáticos.

Cuando las cosas se hacen mal, criticamos desde la firmeza, pero también desde el ánimo constructivo, siendo conscientes de la misión que tenemos como medio de comunicación. Pero cuando las cosas se hacen bien, también es de justicia reconocerlo, a pesar de mantener una línea critica mas o menos continuada en el tiempo, en función de algunas de las acciones de determinados protagonistas del tablero político.

Y hoy nos encontramos en el segundo caso. Discrepo habitualmente de muchas de las decisiones que toma el Gobierno de España del socialista Pedro Sánchez, pero creo que el contundente mensaje que envió ayer la ministra portavoz Maria Jesus Montero es no solo justo y necesario, sino muy proporcionado a la situación que pandemia que vivimos. Es exactamente lo que cabe esperar de un gobierno responsable ante la crisis sanitaria que vivimos, y en ese sentido, solo me queda aplaudir, en esta ocasión, al ejecutivo central.

El mensaje no deja lugar a las dudas: No es posible este año" reivindicar "en la calle" y llama a celebrar "sin poner en riesgo" la salud y la seguridad de la ciudadanía. El Gobierno manda un mensaje "contundente" por el 8M y pide a las mujeres no celebrarlo en las calles, y que no se ponga en riesgo la seguridad y la salud “de nuestros compatriotas”, apelando a que se mantengan las reivindicaciones feministas pero por vía telemática.

Reitero una vez más, y no me duele en prenda ademas en hacerlo: en esto el Gobierno de España, por fin, ha estado bien, y da una respuesta adecuada a la situación.



Eso sí, les confieso que me asalta la duda morbosa de que estará pasando por la cabecita de esa radical extremista ministra de igualdad que tenemos, Doña Irene Montero, a la que imagino refunfuñando en Galapagar, con su maridito el vicepresidente mudo. Estoy convencido de que ambos, habrán tenido que tragar sapos y culebras con este asunto, porque como irresponsables que son, si les dejaran, ellos incendiarían las calles el próximo lunes a costa de la salud de todos.

En fin, menos mal que se ha impuesto el criterio y el sentido común en este Gobierno, que como siempre digo, en el PSOE hay mucha gente válida, y felizmente, esta vez se ha impuesto su criterio.