¿Se está gestionando bien la crisis del Covid-19?

Miren a medida que pasan los días la situación se va tornando mas complicada en referencia a la crisis sanitaria derivada del corona virus. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias había constatado hasta las 12.00 horas de ayer lunes un total de 111 casos de coronavirus COVID-19, 40 de ellos hospitalizados y nueve en la UCI. Cifras que seguro se van a multiplicar en las próximas horas y que se suman a las numerosas informaciones que nos llegan desde dentro de los dos hospitales de referencia de nuestra isla, y que apuntan a un escenario que empieza a ser complicado para atender a todos los afectados.

Según hemos podido confirmar por diversas fuentes, hay varios sanitarios infectados, entre médicos, enfermeros y anestesistas y algunos empiezan a dudar ya de la gestión de esta crisis por parte fundamentalmente de las gerentes del HUNSC y del HUC.

Pero miren, en lo que coinciden todas las fuentes medicas que he consultado en la mañana de hoy, es la imperiosa necesidad de quedarse en casa. De no salir y de parar la actividad laboral en algunos sectores que todavía la mantienen. Ayer fueron varios los oyentes que nos manifestaban su sorpresa por el hecho de que algunas obras siguieran marcha. Esta mañana se lo he dicho al presidente de FEPECO Oscar Izquierdo, ¿Cómo es posible que se siga trabajando en el sector de la construcción? ¿Cómo es posible que un sinfín de funcionarios públicos sigan todavía hoy en su puesto de trabajo???

¿Qué tiene que pasar para que todo el mundo se quede en su casa? Los médicos, que son los que realmente saben de esto, y están viviendo esta crisis en primera línea de batalla insisten e insisten: quédense en casa, no salgan a la calle salvo para ir al supermercado y a la farmacia o pasear al perro. Y punto. Seamos responsables por Dios. Piensen en ustedes, en sus hijos en sus mayores…. Solo así con responsabilidad, saldremos de esta.