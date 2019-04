España ha hablado (y Canarias también)

Tiempo de lectura: 2



Amigos, España ha hablado. Y lo ha hecho para diseñar un espacio político cada vez mas fragmentado, en el que la derecha ha quedado notablemente desdibujada, y fracturada en tres partes que por separado, y con la inapelable ley d'ont en la mano, es incapaz de sumar para una mayoría.

En consecuencia parecemos abocados de nuevo a un gobierno Frankestein, en el que un partido nacional y constitucionalista, léase el PSOE, va a quedara merced de los caprichos de los independentistas que quieren acabar con la unidad de España, troceando nuestro país a su antojo y a su criterio. Solo un pacto entre socialistas y ciudadanos evitaría tal descalabro, aunque ninguna de las dos partes parece inicialmente muy favorable al mismo.

Rivera se ha cansado de repetir que no pactaría con Sánchez, pero en política los intereses generales de un país, deberían estar por encima del interés particular de los partidos. Si Sánchez y Rivera apelan a la inteligencia y a las cualidades inherentes al buen gobierno, podrían presentarlo como un gran pacto de estado, a favor de la Constitución y de España, pero me temo que estando el líder socialista de por medio, la cosa va a estar bastante complicada.

Con todo, hoy los socialdemócratas están muy contentos, y hay que felicitarles. Pero miren, al final, lo preocupante, en lo que yo pienso, es en nuestra economía, después de lo que nos costó salir de las crisis. Y en ese aspecto, es en el que estoy muy preocupado. Los últimos gobiernos socialistas han sido sinónimo de recesión económica y de más paro. Y los datos de los últimos 10 meses ahí están, con un freno drástico del crecimiento, que puede convertirse en desaceleración, y quién sabe si en una nueva crisis.

Pero capítulo aparte en este día de valoraciones debe llevárselo coalición canaria y el triunfo de Ani Oramas. El electorado ha sabido recompensar la labor en estos últimos 4 años de esta mujer de carácter, que ha peleado con uñas y dientes por los problemas de Canarias. Oramas, era el rostro de la felicidad anoche, tras confirmarse el segundo escaño nacionalista para Guadalupe González Taño.

Lo dije el pasado miércoles en nuestra tertulia de mujeres políticas y lo digo ahora. Es de justicia que Ani Oramas siga 4 años más en Madrid, poniendo en su sitio, con acento canario, a todos aquellos que pretendan olvidarse de nuestros problemas en la capital del reino. No niego, que los demás diputados canarios también lo hagan ojo, pero en este fragmentado parlamento, en el que los nacionalismos de otras CCAA sacan tanto partido para sus habitantes, Canarias no podía quedarse atrás.

En fin, prepárense porque este juego de tronos va a ser largo , y habrá que ver qué camino toma Pedro Sánchez a partir de ahora: el de los caminantes blancos malvados que quieren destruir España , o el de Rivera y Arrimadas que son la única tabla de salvación en este particular trono de hierro.