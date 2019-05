Elecciones 2019: el espíritu de ATI sigue vivo

Tiempo de lectura: 2



Miren estamos hoy de resaca electoral y a lo largo de las dos próximas horas de radio intentaremos escuchar a todos los protagonistas. Evidentemente que en un editorial de dos minutos valorar todo lo que ha pasado es una misión prácticamente imposible, pero intentare glosar los más destacado de unos comicios que no son ni mucho menos el antes y el después que algunos preveían.

En primer lugar está claro que en términos absolutos hay una victoria clara del PSOE en número de votos. Los renglones de la política se escriben a base de ciclos, y el socavón de liderazgo es tan grande en el Partido Popular, que el camino ha quedado expedito para un partido socialista, que además de ha visto beneficiado por el éxodo de muchos votantes de izquierda que han abandonado en estampida a Podemos y sus marcas por las barbaridades que proponen.

Muchos querían sepultar a Coalición Canaria pero no lo han conseguido. El espíritu de ATI sigue estando muy presente entre los tinerfeños, y los nacionalistas mantienen dos de sus tres bastiones históricos: Cabildo y ayuntamiento de Santa Cruz, aunque por el contrario pierden el consistorio lagunero, en el que las fuerzas de la izquierda logran su objetivo de desbancar a Jose Alberto Díaz. Va a ser un tripartito curioso, con el novato Luis Yeray Gutiérrez secundado por un veterano Santiago Perez que se las sabe todas, y por un Rubens Ascanio, que a pesar de su juventud, tiene un firme carácter para liderar su proyecto.

En Santa Cruz creo la gente ha sabido premiar la honestidad de un político honesto y cercano como Bermúdez, al que no se le puede negar su trabajo incansable por mejorar la ciudad en muchos aspectos. Como yo no me escondo, lo digo: me alegro por Jose Manuel y por Santa Cruz porque creo que la capital va a seguir mejorando en los próximos años. Eso sí, el hundimiento del PP no le favorece en nada al alcalde nacionalista, y Ciudadanos como en otras instituciones, tendrá la llave.

En cuanto al parlamento regional ha quedado tan fragmentado como esperaba. Y la cuestión central aquí son las líneas rojas. Si Casimiro Curbelo y Ciudadanos cumplen su palabra, no hay aritmética que arregle el problema. El gomero porque afirmó que no participará de un gobierno en el que esté Podemos y los naranjas porque no investirán a un presidente investigado como Clavijo. Así que, o una de los partes cede, que creo que es lo que ocurrirá, o tendremos de nuevo un gobierno en minoría, o habrá que ir a unas nuevas elecciones.

Una última reflexión. Vox no obtiene representación en ninguna institución y Podemos con sus diferentes marcas experimente una bajada importantísima salvo el caso puntual de La Laguna. Creo que las dos cosas son positivas para Canarias. Los extremos no conducen a ningún sitio y en la moderación creo que está el camino. Podemos, solo traería mas pobreza a Canarias, guste o no guste escucharlo.