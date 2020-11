Egos, ignorancias y rebufos

Miren me decía el otro día un amigo socialista, votante del PSOE desde hace muchos años, que por qué meto tanto últimamente con el Gobierno de Pedro Sánchez. Y la verdad es que yo, aparte de replicarle que mis críticas a Sánchez son directamente proporcionales a mis alabanzas a Angel Víctor Torres, le aseveré a mi distinguido y apreciado interlocutor, que la deriva extremista que ha adoptado un gobierno, encabezado por un partido presuntamente social demócrata es ciertamente peligrosa para España.

Sánchez ha anunciado en su particular “aló presidente”, un plan de vacunación que, dice, comenzara en Enero y que llevara, a través de 13.000 centros de la red sanitaria, a vacunar a gran parte de la población en los primeros 6 meses de 2021. Seremos los primeros de toda Europa, junto con Alemania, en implementar un plan de estas características. Y digo yo, ¿Ustedes saben que los resultados de los estudios de las vacunas de Pfizer o de Oxford, no están publicados todavía en el circuito científico? ¿Saben ustedes que esas vacunas no cuentan por el momento con la aprobación de la Agencia Europea del Medicamento ni de ninguna otra agencia internacional similar? Me parece que Sánchez ha tenido aquí un momento “Donald Trump”.

La segunda cuestión que me hace ser crítico con el presidente del Gobierno de España, es sin duda, el asunto migratorio que tanto afecta a Canarias. La gestión ha sido nefasta desde el principio, con un ejecutivo que ha ido a rebufo de los acontecimientos, haciendo las cosas tarde y mal. La última, es convertir a nuestro archipiélago en una nueva Lampedusa, impidiendo cualquier posibilidad de derivación de los migrantes a la península gracias al ministro Marlaska, y a pesar de que no hay ninguna indicación en contrario desde la UE. Argumenta el ministro del interior, que no se puede crear un efecto llamada a hacia la UE precisamente, como si Canarias, no formara parte, de pleno derecho, de esa Unión.

Una autentica vergüenza, que nos convierte, de facto, en una monumental campamento de inmigrantes a la espera de unas supuestas repatriaciones, que no sabemos si llegaran.

En fin amigos, como dijo Sócrates, “La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia” pero el Sr. Sánchez Don Pedro, está tan pendiente de alimentar su ego, que no tendrá tiempo para estas nimiedades.