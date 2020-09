Crisis sanitaria y crisis económica

Miren en las últimas semanas nos hemos acostumbrado a convivir con una triste realidad, y es que España es el país que más está sufriendo las consecuencias económicas de la Crisis sanitaria de la Covid-19. No contentos con tener las peores cifras de contagiados en esta segunda oleada de la pandemia, resulta que nuestro país es también el mas golpeado en su economía, con una caída del 18,5% en el segundo trimestre de año, según datos publicados ayer por eurostat, la oficina estadística de la UE.

La caída se sitúa en 7 puntos por encima de la media de la eurozona, y supera ampliamente la de otros países cuya economía depende en un porcentaje importante del turismo como Francia, Italia o Grecia. Y por si todo esto fuera poco, España también es al país de la UE con mayor destrucción de empleo como consecuencia de la Covid-19.

No me negarán que el panorama no es realmente desolador. Miren yo no soy un experto en materia económica pero no hace falta serlo para darse cuenta de que la gestión en este ámbito por parte del Gobierno de coalición entre socialistas y comunistas ha sido realmente negativa y perjudicial para los intereses de España.

Contar con el lastre de tener que aguantar a unos comunistas revolucionarios en tu equipo es lo que tiene, y en este gobierno hay un continuo tira y afloja entre los social demócratas que intentan imponer un poco de sentido común y los extremistas de Iglesias and family. No me gustaría estar en la piel de la ministra Calviño, a la que algunos en la ultra izquierda atacan señalándola por ser el azote liberal del vicepresidente del moño y el zarcillo.

Porque ¿Ustedes que creen? ¿Qué todo esto se arregla con políticas intervencionistas del estado en la línea de los comunistas o con medidas que en el marco de una economía liberal fortalezcan la libertad individual y de oportunidades a los emprendedores y a los empresarios generadores de empleo?.

Yo desde luego lo tengo muy claro, y Miren desde esta tierra canaria, donde todas esas cifras negativas se multiplican todavía mas, yo solo pido moderación y raciocinio, y no política con las vísceras.