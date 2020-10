COVID-19: Sí, Tenerife se ha relajado

Miren llevo desde ayer dándole vueltas a las palabras del consejero de sanidad del gobierno regional Blas Trujillo que en sede parlamentaria afirmó que en Tenerife hay un claro exceso de relajación social frente al virus de la Covid-19 y que esa relajación constituye en si misma uno de los principales factores del aumento de los contagios en nuestra isla.

Hablaba el consejero del peligro que suponen esas reuniones familiares en las que bajamos la guardia, pero a simple vista, y lo hemos comentado estos días, también es fácil observar mucha relajación en el distanciamiento social o en los aforos permitidos en algunas zonas de restauración tanto de Santa Cruz como de La Laguna. De hecho, en ambos municipios, son numerosas las actas que las respectivas policías locales han tenido que levantar por el incumplimiento de esas normas.

Estando de acuerdo al 100% con las palabras de Blas Trujillo, me parece que aquí el término clave es relajación. O nos metemos en la cabeza que tenemos que ser responsables o mal nos van a ir las cosas. Y ojo que las navidades van a ser una prueba de fuego en ese sentido. No pueden ser unas navidades al uso amigos, y cuanto antes nos mentalicemos todos, mucho mejor no irá.

Pero en cualquier caso, es humano preguntarse por qué en Tenerife no hemos logrado frenar la pandemia, como sí han logrado hacer otras islas como Gran Canaria o Lanzarote, que hace tan solo mes y medio estaban por encima de nosotros. ¿Nos hemos relajado más en Tenerife que en otras islas? Parece que sí, pero, o nos mentalizamos entre todos que hay que levantar el pie del acelerador, o entonces acabaremos cerrando bares y restaurantes o con toques de queda como ya están en el resto de España.

Entiendo la postura de los empresarios, pero sinceramente lo que he visto estos días en zonas como la calle de La Noria en Santa Cruz o La Concepción en La Laguna no creo que se que corresponda con la imperativa responsabilidad que debemos tener todos, y la culpa no es solo de los empresarios sino también de los clientes.

Moraleja: hagamos de la reflexión y la responsabilidad nuestras mejores armas, y si hay que socializar menos, es lo que toca que ya vendrán tiempos mejores.