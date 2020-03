Coronavirus: La sentatez de algunos políticos y la irresponsabilidad del de siempre

Miren, es en las situaciones profunda crisis como la que estamos viviendo cuando se descubre de verdad, las capacidades reales de los lideres de nuestra sociedad. En escenarios limites como el que sufrimos estos días ya prácticamente en todo el mundo, sale a luz la mediocridad y la bajeza moral de algunos, y liderazgo natural e innato de otros.

La sensatez, la racionalidad, la correcta toma de decisiones clave, son las características de los grandes líderes, de los que son capaces de solventar problemas tan graves como la crisis sanitaria que de un plumazo ha cambiado nuestra vida de un día para otro.

Y me gustaría destacar aquí a algunas figuras políticas, que desde mi humilde punto de vista, están actuando con esa sensatez y racionalidad que es lo que como ciudadanos, debemos exigir en primer término. Y ojo, que esto no es una cuestión de colores políticos ni de ideologías.

Y en ese particular podio de los top, sitúo sin ningún género de dudas, al alcalde de Madrid, Jose Luis Martínez Almeida, a la ministra de defensa Margarita Robles y al presidente del gobierno de Canarias Angel Víctor Torres. Especialmente el alcalde madrileño derrocha sensatez en cada una de sus intervenciones, siendo un protagonista que mas allá de la jerga habitual de los de su clase, habla claro despojándose de la retorica política a la que otros recurren de forma reiterada.

Sin embargo también hay que hablar de los que por el contrario, están haciendo el más absoluto de los ridículos, dejando todas sus vergüenzas al aire. Y en este capítulo destaca, como no Pablo Iglesias. No contento con dar un pésimo ejemplo saltándose la cuarentena que debería seguir hasta en dos ocasiones, este arrogante personaje parece solo preocupado de salir en la foto cuando no le corresponde, de liderar una causa en la que no pinta nada, y sobre todo, lo más mezquino, de aprovechar en su beneficio político el mal trago que están pasando millones de españoles.

Iglesias parece anteponer estos días su obsesión de acabar con el sistema desde dentro, a luchar de verdad contra el enorme problema que tenemos entre manos. Esa es la realidad, y espero que la ciudadanía saque sus propias conclusiones.