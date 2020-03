Coronavirus y apocalipsis: el espectáculo debe continuar

Miren ha dicho esta mañana el tertuliano Salvador Sostres, en Herrera en Cope, una frase que me ha hecho mucha gracia. Sostres es un polemista cuyas aseveraciones no suelen pasar inadvertidas y ha afirmado que nos hemos acostumbrado a consumir fines del mundo en el supermercado, y que cada 15 minutos necesitamos que se acabe el mundo, para ser felices.

La ingeniosa frase viene a colación del tratamiento político y mediático que está recibiendo el asunto del coronavirus, y enumeraba otra serie de episodios supuestamente apocalípticos como lo que está ocurriendo en Cataluña, o el nacimiento de podemos en su momento, reiterando que la sociedad en la que vivimos necesita de estas hecatombes o apocalipsis de forma cíclica para seguirse retroalimentando.

Y que quieren que les diga, no puedo sino estar completamente de acuerdo con mi admirado Salvador Sostres. En primer término porque tengo cierta tendencia a ponerme del lado de los que son dilapidados públicamente de forma injusta desde el pensamiento único por sus posicionamientos valientes, como Cayetana Álvarez de Toledo, Cristina Seguí o el propio Sostres, pero sobre todo porque creo que entre todos, y si hay que entonar el mea culpa, lo entono, estamos sobredimensionando, el alcance y la gravedad de esta pandemia.

Les doy mi palabra de que cada día, cuando preparamos la escaleta de este programa, y cuando me pongo delante del micrófono, intento ejercer mi labor de la forma más responsable afinando todo lo posible para no caer en falsos alarmismos, pero veo que en general, y las televisiones nacionales deberían hacer una reflexión sobre este particular, hay medios que están dando una dimensión discutible a este tema.

Y seguramente esto tiene algo que ver con al acertado análisis de Salvador Sostres con el que comenzaba este editorial. No nos basta con que el cine nos traiga historias de catástrofes o de fin del mundo. La telerealidad nos come y la sociedad de la información necesita de carnaza 3.0 de forma permanente y continua como si de una fábrica de churros se tratara. Cuando pase el corona virus, quien sabe si el apocalipsis vendrá por Corea del norte o por Trump, por otro virus o por el cambio climático, por Gretha Tumberg o por Kim Jong Ung : lo único que importa es que como cantaba Freddie Mercury, el espectáculo debe continuar…