El Corona virus, y las meteduras de pata políticas de algunos

Miren ayer les decía que si una cosa tengo clara es que en el escenario que nos plantea esta crisis sanitaria sin precedentes que estamos viviendo, todos sin excepción debemos de de sacar lo mejor de nosotros mimos. Son días para que las palabras de Cristo, “amarás al prójimo como a ti mismo” las tengamos siempre presentes, porque solo pensando en el colectivo por encima de lo individual saldremos de esta y volveremos a la normalidad.

Digo esto porque me parece vergonzoso que políticos como Pablo Casado, Toni Cantó o Pablo Echenique estén utilizando el asunto del corona virus como arma arrojadiza política, y que estén echando mierda (con perdón) al partido contrario a cuenta de una crisis sanitaria. Miren me da igual el color político. Me da igual si son de derechas o de izquierdas. No se puede usar un tema que tiene tan preocupado a toda la población para hacer política y para ganar ventaja o rédito electora.

Tengamos altura de miras. Propongamos medidas en positivo. Arropemos a los gobiernos y autoridades competentes. Pero no. Lo fácil es hablar de tiritas y de hemorragias, lo fácil es arremeter contra Sánchez por que no le perdona las deudas pendientes. Lo de Pablo casado ha sido el mayor error estratégico de comunicación que recuerdo en mucho tiempo. Es momento de unir y no de separar. Es momento de poner al país y a sus ciudadanos por encima de cualquier otra circunstancia.

Ustedes saben que yo he mantenido una línea informativa continuada y definida en el tiempo. Pero no me caso con nadie. Casado ha metido la pata. Vox metió la pata hasta el fondo con su mitin del domingo. El gobierno metió la pata hasta el fondo permitiendo las manifestaciones del 8M. Y entre todo esto, menos mal que tenemos un presidente en canarias como Angel Víctor Torres. Un hombre que trasmite calma, serenidad, sensatez, y liderazgo en una situación de crisis.

Como ven yo no me caso, con nadie. Y creo que aquí en Canarias por lo menos tenemos un presidente que sabe lo que se trae entre manos.